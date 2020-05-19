Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов

Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов

Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов
Археологи получили разрешение от правительства Норвегии, чтобы достать из-под земли древний деревянный корабль викингов, который с помощью георадара был обнаружен на юге страны еще в 2018 году. На этот проект власти выделили из бюджета полтора миллиона долларов, сообщает Daily Mail.

Ученые называют раскопки "неотложными", поскольку корпус этого уникального судна (было сооружено примерно в VIII — XIX веках) длиной около 20 метров, начал гнить из-за плесени.


По информации издания, проект возглавляет Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в Норвежском институте культурного наследия (NIKU). Когда корабль нашли, археолог рассказал, что он мог быть последним пристанищем могущественного короля или вождя, и выполнял функцию гроба.


Пока работы запланированы на июнь этого года.

Это будет первый случай, когда такой объект будет раскопан с помощью современных технологий и полностью укомплектованной командой. Пока известно о трех сохранившихся кораблях эпохи викингов, которые обнаружили на территории Норвегии. Последний извлекли в 1904 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В России начали падать зарплаты
В России начали падать зарплаты
Что смотреть онлайн 20 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 20 мая. Расписание трансляций
Актер Деревянко рассказал о своем отказе Путину
Актер Деревянко рассказал о своем отказе Путину
Власти Москвы решили возобновить работу МФЦ
Власти Москвы решили возобновить работу МФЦ
КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в
Жириновский против Совфеда: чем ему не угодила верхняя палата парламента?
Жириновский против Совфеда: чем ему не угодила верхняя палата
В Госдуме оценили идею присоединения Коми к НАО и Архангельской области
В Госдуме оценили идею присоединения Коми к НАО и Архангельской
Евгений Чичваркин рассказал о трудном разводе с женой, отношениях со старшими детьми и "своей боевой подруге"
Евгений Чичваркин рассказал о трудном разводе с женой, отношениях со
Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов
Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль
В России отчитались о дешевеющих медицинских масках
В России отчитались о дешевеющих медицинских масках
Мать Граймс возмутилась сексистским постом Илона Маска
Мать Граймс возмутилась сексистским постом Илона Маска
Международные эксперты оценили предложение провести голосование на выборах по почте
Международные эксперты оценили предложение провести голосование на

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

Банк Норвегии выпустил новые банкноты в морском стиле
Боевой корабль викингов отправился из Норвегии в Америку
Британские ученые нашли в Черном море древний корабль
В центре норвежского города нашли остатки древнего захоронения