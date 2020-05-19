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Во Франции задержали лидера «желтых жилетов»

Во Франции задержали лидера «желтых жилетов»Эрик ДруэФото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции задержали лидера движения «желтых жилетов» Эрика Друэ за применение насилия против несовершеннолетнего. Об этом сообщает BFM TV.

Инцидент произошел в коммуне Домон (регион Иль-де-Франс). Известно, что 18 мая активист дома вмешался в спор между его девушкой и ее 13-летним сыном. Отмечается, что затем там началась «большая толкотня». О других подробностях пока не сообщается, в данный момент Друэ остается под стражей.

16 мая сообщалось, что во Франции несколько сотен участников протестного движения «желтых жилетов» впервые вышли на улицы после снятия ограничений из-за коронавируса. Они появились в центре Тулузы, Нанта и Монпелье. Демонстрантов оштрафовала полиция, после чего они разошлись.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо, из-за чего участники протестов надели светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Со временем манифестанты начали выдвигать и политические требования на акциях, которые до карантина проходили каждую субботу.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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