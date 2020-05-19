Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Волки и овцы: Ход Свиньей" номинирован на итальянскую кинопремию

"Волки и овцы: Ход Свиньей" номинирован на итальянскую кинопремию
Единственный российский мультфильм "Волки и Овцы: Ход Свиньей" представлен в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" итальянской премии Cartoons on the Bay Pulcinella Awards, сообщает пресс-служба студии Wizart.

"Номинации на премию Cartoons on the Bay Pulcinella Awards - ценное профессиональное признание, которое является подтверждением качества и востребованности наших фильмов. Итальянские зрители уже имели возможность посмотреть наши фильмы во время новогодних каникул на телеканале Rai Gulp, мы надеемся, что знакомство со второй частью франшизы "Волки и Овцы" принесет им еще больше положительных эмоций", - отметил генеральный продюсер студии Юрий Москвин, чьи слова привели в пресс-службе.

Как сообщили в студии, фестиваль Cartoons on the Bay, в рамках которого состоится вручение премии Pulcinella Awards, пройдет с 3 по 5 декабря в Пескаре. Мультфильм стал единственной российской лентой, представленной в этой номинации, в прошлом году за звание лучшего полнометражного фильма боролась "Снежная Королева: Зазеркалье".


По сюжету анимационного фильма, в спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости - песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов
Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов
Мясников перечислил требующие экстренной госпитализации симптомы болезней сердца
Мясников перечислил требующие экстренной госпитализации симптомы
Работающим пенсионерам позволили продлить электронные больничные до 29 мая
Работающим пенсионерам позволили продлить электронные больничные до
Российские корабли провели торпедные стрельбы в Черном море
Российские корабли провели торпедные стрельбы в Черном море
Гордон заявил, что интервью со Стрелковым было согласовано с СБУ
Гордон заявил, что интервью со Стрелковым было согласовано с СБУ
"Волки и овцы: Ход Свиньей" номинирован на итальянскую кинопремию
"Волки и овцы: Ход Свиньей" номинирован на итальянскую кинопремию
Россиянам раскроют тайны звездных постояльцев отеля люкс
Россиянам раскроют тайны звездных постояльцев отеля люкс
Модная битва: Наталья Османн против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Наталья Османн против Дарьи Коноваловой
Ваш внутренний компас: какие сны говорят о том, что пора менять свою жизнь
Ваш внутренний компас: какие сны говорят о том, что пора менять свою
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Топ на сегодня

Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Стала известна дата открытия Турции для россиян
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в

Еще по теме

Мультфильм «Волки и овцы» получил премию «Золотой единорог» в Лондоне
Российский мультфильм «Волки и овцы» покажут в Европе
«Зверополис» признан лучшим мультфильмом 2016 года
«Зверополис» назвали лучшим мультфильмом года