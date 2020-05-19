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Врач объяснил вред постоянного ношения маски

Врач объяснил вред постоянного ношения маскиФото: АГН «Москва»

Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем может быть неполезно постоянное ношение медицинской маски. О вреде ее использования он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Комаровского, легкие — это один из главных инструментов терморегуляции в организме человека. Это высказывание он проиллюстрировал примером: человек вдыхает воздух с температурой 20 градусов, а выдыхает — с температурой 36 градусов.

Врач отметил, что постоянное ношение маски на лице будет затруднять «сброс тепла». «То есть человек в маске, который находится в теплом помещении, намного более интенсивно будет потеть и испытывать дискомфорт», — уточнил Комаровский.

При этом он обратил внимание на то, что, если сотрудники сферы общественного питания будут постоянно носить маску на работе, это создаст дополнительные проблемы. «Он потный, у него все время все потеет, он все время руками поправляет маску в соплях, а потом что он делает? Берет и накладывает вам чизбургер?» — резюмировал доктор.

Ранее Комаровский раскрыл распространенные ошибки при использовании антисептика для профилактики заражения коронавирусом. По словам врача, для эффективной работы антисептика необходим его контакт с кожей на протяжении 30 секунд, при этом спирт должен касаться всей поверхности руки. Также врач заявил, что минимальный объем средства — не менее трех миллилитров, так как меньшее количество испарится быстрее положенных 30 секунд.

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По материалам: lenta.ru

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