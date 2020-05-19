ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах

Влада Некрасова

ВТБ до конца мая начнет курьерскую доставку дебетовых банковских карт на дом при заказе на сайте банка, воспользоваться этим сервисом на первом этапе смогут жители 10 городов России, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

На этапе тестирования получить банковскую карту смогут жители следующих городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара и Ростов-на-Дону. В случае успешного развития пилотного проекта банк планирует расширить географию предоставления новой услуги.