За сутки коронавирус выявили еще у 81 украинского медика, общее количество инфицированных медработников увеличилось до 3650

Анастасия Иванова

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 81 медицинского работника, двое медиков скончались, следует из данных, которые опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.Всего за последние сутки коронавирус выявили у 325 украинцев. Таким образом, каждый четвертый новый инфицированный – медицинский работник.С начала вспышки эпидемии коронавирусом в Украине заразилось 3650 медиков, 27 из них умерли.Большинство заболевших медиков – 2988 – не нуждались в госпитализации. В больницах лечились или продолжают лечиться 662 медицинских работника с коронавирусной инфекцией, 21 из них был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.1355 медработников уже вылечились от инфекции – повторное лабораторное исследование не выявило у них вирус.В Центре общественного здоровья называли главными причинами заражения медиков отсутствие четкого плана действий медицинских учреждений, нарушение стандартов ведения пациентов, неправильное использование средств индивидуальной защиты, а также недостаточное обеспечение медперсонала такими средствами.