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За сутки коронавирус выявили еще у 81 украинского медика, общее количество инфицированных медработников увеличилось до 3650

За сутки коронавирус выявили еще у 81 украинского медика, общее количество инфицированных медработников увеличилось до 3650
За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 81 медицинского работника, двое медиков скончались, следует из данных, которые опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего за последние сутки коронавирус выявили у 325 украинцев. Таким образом, каждый четвертый новый инфицированный – медицинский работник.
С начала вспышки эпидемии коронавирусом в Украине заразилось 3650 медиков, 27 из них умерли.
Большинство заболевших медиков – 2988 – не нуждались в госпитализации. В больницах лечились или продолжают лечиться 662 медицинских работника с коронавирусной инфекцией, 21 из них был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
1355 медработников уже вылечились от инфекции – повторное лабораторное исследование не выявило у них вирус.

В Центре общественного здоровья называли главными причинами заражения медиков отсутствие четкого плана действий медицинских учреждений, нарушение стандартов ведения пациентов, неправильное использование средств индивидуальной защиты, а также недостаточное обеспечение медперсонала такими средствами.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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