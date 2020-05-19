Законопроект о расширенной первой помощи отправили на согласование в Правительство

Алексей Вольцев

Бортпроводников, спасателей, пожарных и охранников могут обязать оказывать расширенную первую помощь, предполагающую использование медикаментов. Законопроект об этом находится на согласовании в Правительстве. Об этом «Парламентской газете» сообщил член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, заслуженный врач России Николай Герасименко.

В статью 31 закона «Об основах охраны здоровья граждан» помимо первой помощи предлагается внести понятие «первая расширенная помощь».

«Обычную, которая включает вызов «скорой», искусственное дыхание и фиксацию пострадавшего в безопасной позе, сможет оказать любой гражданин, этому ведь и в школе учат. А расширенная первая помощь — это ещё и применение спецсредств, например, автоматического дефибриллятора, введение обезболивающих», — объяснил Герасименко.

Сейчас уже предусмотрено как право на оказание первой помощи, так и то, что её обязаны оказывать определённые категории граждан со специальной подготовкой, например, водители транспортных средств, полицейские, спасатели, пожарные, военнослужащие, судебные приставы и частные охранники. Эти требования зафиксированы в соответствующих законах, но единый список отсутствует. Его, как и требования по специальной подготовке, предстоит сформировать Минздраву.

Скорее всего, документ будет внесён в Госдуму в осеннюю сессию. Кроме того, Герасименко разрабатывает поправки в административное и уголовное законодательство, согласно которым неудачная попытка оказания первой помощи не будет наказываться.

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