Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора девочке

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

В Ингушетии заведено и передано в суд первое в России уголовное дело по факту проведения девятилетней девочке операции по обрезанию клитора, сообщает проект «Правовая инициатива» в =68.ARD0bLASDCTto7kT1HrxZiKP5pIl3wOPkCdQEgFIiFOfmBcLsVzmLj25Sw86j5pcNL1tdxPDtOnGVQeg8FctIoQ8iit3v9MZrS5EXyNnrUinBnWOzDUGFgJX518BKVIGB27r1IDiZWCq5mys9KDd04YVFkRs2p5n-1p-fU5nQcT2BvDMhR_uXmmYPBA6VHKMiMqUXHCXEjB7JjzQzeAEJCgfyYadiP684B6i8e8tXHC7WLet90OBs5wXglejwvX6cv3oRblRSf5FB4Fqh4A7mZsBi4yzXzlJTm74h9eZhhEWgSVHeLPYk1UPiZrrLGkfA77E-v2C55UiBwiJSDDUYjUbuJCu&__tn__=-R]Facebook.

Процедура была сделана в частной детской клинике «Айболит» в городе Магас без согласия родной матери и самого ребенка. Обвиняемой по делу пока проходит только детский гинеколог Изаня Нальгиева, которая выполнила ритуальное обрезание за две тысячи рублей.

«Московский комсомолец» писал, что родительница пострадавшей девочки также была вынуждена пройти через ритуал после свадьбы, поскольку того требовали традиции рода мужа-ингуша. Когда женщина была беременна, мужчина привел в дом вторую жену, после чего первая потребовала развод. Девочка стала жить с матерью, бабушкой и братом, отец почти не интересовался ей и редко общался. За девять лет она бывала у родителя лишь трижды, однако в июне 2019 года он внезапно захотел, чтобы она приехала в гости. На следующий день после приезда ей сделали операцию.

Инициатором идеи провести ребенку ритуальное обрезание, предположительно, была мачеха. Именно она отвела девочку в клинику и держала ее во время процедуры, угрожая, что без этого она умрет.

Когда обо всем узнала мать, она немедленно приехала за дочерью, у которой к вечеру тот же дня поднялась температура. В больнице хирург обнаружил «резаную рану размером 5 на 6 миллиметров в области клитора и малых половых губ». Когда родительница потребовала объяснений от бывшего супруга, он заявил, что обрезание было сделано, «чтобы она [дочь] не возбуждалась».

После случившегося девочка боится врачей и часто плачет. За причинение ей легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК) врачу грозит штраф до 40 тысяч рублей, арест до четырех месяцев или исправительные работы на срок до года.