Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора девочке

Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора девочке

Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора девочкеФото: Globallookpress.com

В Ингушетии заведено и передано в суд первое в России уголовное дело по факту проведения девятилетней девочке операции по обрезанию клитора, сообщает проект «Правовая инициатива» в =68.ARD0bLASDCTto7kT1HrxZiKP5pIl3wOPkCdQEgFIiFOfmBcLsVzmLj25Sw86j5pcNL1tdxPDtOnGVQeg8FctIoQ8iit3v9MZrS5EXyNnrUinBnWOzDUGFgJX518BKVIGB27r1IDiZWCq5mys9KDd04YVFkRs2p5n-1p-fU5nQcT2BvDMhR_uXmmYPBA6VHKMiMqUXHCXEjB7JjzQzeAEJCgfyYadiP684B6i8e8tXHC7WLet90OBs5wXglejwvX6cv3oRblRSf5FB4Fqh4A7mZsBi4yzXzlJTm74h9eZhhEWgSVHeLPYk1UPiZrrLGkfA77E-v2C55UiBwiJSDDUYjUbuJCu&__tn__=-R]Facebook.

Процедура была сделана в частной детской клинике «Айболит» в городе Магас без согласия родной матери и самого ребенка. Обвиняемой по делу пока проходит только детский гинеколог Изаня Нальгиева, которая выполнила ритуальное обрезание за две тысячи рублей.

«Московский комсомолец» писал, что родительница пострадавшей девочки также была вынуждена пройти через ритуал после свадьбы, поскольку того требовали традиции рода мужа-ингуша. Когда женщина была беременна, мужчина привел в дом вторую жену, после чего первая потребовала развод. Девочка стала жить с матерью, бабушкой и братом, отец почти не интересовался ей и редко общался. За девять лет она бывала у родителя лишь трижды, однако в июне 2019 года он внезапно захотел, чтобы она приехала в гости. На следующий день после приезда ей сделали операцию.

Инициатором идеи провести ребенку ритуальное обрезание, предположительно, была мачеха. Именно она отвела девочку в клинику и держала ее во время процедуры, угрожая, что без этого она умрет.

Когда обо всем узнала мать, она немедленно приехала за дочерью, у которой к вечеру тот же дня поднялась температура. В больнице хирург обнаружил «резаную рану размером 5 на 6 миллиметров в области клитора и малых половых губ». Когда родительница потребовала объяснений от бывшего супруга, он заявил, что обрезание было сделано, «чтобы она [дочь] не возбуждалась».

После случившегося девочка боится врачей и часто плачет. За причинение ей легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК) врачу грозит штраф до 40 тысяч рублей, арест до четырех месяцев или исправительные работы на срок до года.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В фотографии завтрака советского инженера заподозрили неладное
В фотографии завтрака советского инженера заподозрили неладное
Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы
Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали
Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии
Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии
Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора девочке
Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора
Муфтий Дагестана призвал мусульман не выходить на улицу вУраза-байрам
Муфтий Дагестана призвал мусульман не выходить на улицу вУраза-байрам
Бунтовавшие на базе «Газпрома» вахтовики начали сбегать
Бунтовавшие на базе «Газпрома» вахтовики начали сбегать
Прирост новых случаев COVID-19 в Марокко упал до минимума с конца марта
Прирост новых случаев COVID-19 в Марокко упал до минимума с конца
Парикмахер заразила коронавирусом десятки россиян во время работы
Парикмахер заразила коронавирусом десятки россиян во время работы
Медведев призвал критиков "встать с дивана" и помочь россиянам
Медведев призвал критиков "встать с дивана" и помочь россиянам
На онлайн-платформе STAY состоится концерт Татьяны Булановой
На онлайн-платформе STAY состоится концерт Татьяны Булановой
Два года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие кадры пары
Два года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие кадры
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29

Топ на сегодня

«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

Второе уголовное дело завели по факту крупного ДТП в Якутии
По факту перестрелки в Дагестане СКР завел дело
В России заведено первое уголовное дело за нежелание называться иноагентом
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против антикоррупционного бюро