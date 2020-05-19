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«Зеленая зона» Багдада вновь оказалась под ракетным обстрелом

«Зеленая зона» Багдада вновь оказалась под ракетным обстрелом

В ночь на вторник «зеленая зона» Багдада, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом, как передает ТАСС, сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

Всего по этой части Багдада было выпущено две ракеты. Они не достигли цели и упали в окрестностях зоны. Одна из ракет попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет. Ведется поиск места, откуда был произведен пуск.

«Зеленая зона» — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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