«Зеленая зона» Багдада вновь оказалась под ракетным обстрелом

Анастасия Иванова

В ночь на вторник «зеленая зона» Багдада, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом, как передает ТАСС, сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

Всего по этой части Багдада было выпущено две ракеты. Они не достигли цели и упали в окрестностях зоны. Одна из ракет попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет. Ведется поиск места, откуда был произведен пуск.

«Зеленая зона» — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.