Женские секреты: как выбрать дамскую сумочку, чтобы привлечь удачу в любви и других сферах

Вадим Карасев

Дамская сумочка — это не просто аксессуар. Она может стать настоящим счастливым талисманом, который поможет привлечь удачу в делах, в любви и в работе. Эксперты в области биоэнергетики помогут вам выбрать сумочку правильно.

Для привлечения женской энергетики можно пользоваться заговорами или соответствующими медитациями, но также очень важно использовать и пассивный источник позитивной энергии. Правильно подобранная сумочка — один из таких предметов.

Размер и форма сумочки

Маленькие сумочки энергетически больше подходят стеснительным девушкам, потому

что они не тревожат их ауру и не притягивают лишние взгляды. Большой аксессуар подойдет экстравертной даме, обладающей мощной энергетикой.

Квадратная или прямоугольная сумка может стать сильным оберегом, благодаря наличию у нее острых углов. Круглая сумка — идеальный энергетический магнит. Такие сумки лучше не брать с собой, когда вы собираетесь идти во враждебную среду.

Материалы, из которых изготовлен аксессуар

Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют покупать сумки с большим количеством металлических деталей и пластмассы, так как они с точки зрения биоэнергетики «безжизненны». Иначе говоря, такая сумочка не будет притягивать добро и благо. Более того, она может отталкивать позитивную энергию.

Заменитель кожи плохо принимает позитивную энергетику, но и не отталкивает ее. Наилучший материал — натуральная кожа или ткань. Эти материалы наиболее близки к природе, поэтому данная сумочка будет магнитом для удачи.

Цвет сумочки

Цвет — это самый важный атрибут. К его выбору стоит относиться максимально претенциозно. Правильный оттенок способен подарить владелице много счастья и направить ее энергию в нужное русло.

Черный или белый. Эти два цвета прямо противоположны по своей энергетике. Черный аксессуар будет помогать даме, которая много работает и которой требуется максимум внимания, собранности. Белая сумочка идеально подойдет общительной представительнице прекрасного пола. Она будет привлекать удачу в любви и поможет оставаться в центре внимания.

Красный. Сумка такого цвета идеально подходит кокетливым дамам, которые жаждут внимания мужчин. Красный цвет более агрессивен, чем белый. Такую сумочку стоит покупать тем, кто обожает флиртовать, но не намерен создавать серьезные отношения. Этот аксессуар можно брать с собой на свидания или важные встречи.

Зеленый. Такой оттенок идеально подходит девушкам и женщинам, которые постоянно находятся в движении, все время чем-то заняты и подвержены усталости, стрессам. Зеленый цвет помогает восстанавливать энергетику в любых условиях и оставаться более выносливыми.

Синий. Аксессуар оттенков синего идеально подойдет даме, которая занята в интеллектуальной сфере. Синий цвет отлично воздействует на мыслительную деятельность и помогает быстрее принимать сложные решения.

Оранжевый. Данный оттенок наделит вещь особой энергетикой, которая позволит даме преуспеть в творческом направлении. Будет проще заниматься креативной деятельностью, чаще станут посещать необычные мысли и идеи.

Желтый. Этот цвет — лучший выбор для тех, кому редко удается испытать позитивные эмоции в жизни. Оттенки желтого позволяют находить в обыденных вещах больше оптимистичного смысла. Желтую сумочку стоит приобретать тем, кто часто наблюдает за собой депрессивный настрой и неуверенность.

Серый. Многие считают, что серый цвет нейтрален, но это не так. Он является прекрасным фильтром для негатива. Сумочка такого цвета поможет своей владелице обрести стабильность. Это бывает полезно в те жизненные периоды, когда все быстро меняется и невозможно предсказать, что будет завтра.