Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда

Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в РФ Совета Федерации.


"В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной Думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации", - написал Жириновский в Twitter.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе партии, это предложение Жириновского обусловлено тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата обычно представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной палатой парламента. Однако в России аристократии, как в монархической Британии или Испании, нет. При этом Совет Федерации представляет интересы регионов, тогда как и депутаты Госдумы избираются от субъектов РФ.


Более того, напомнили в пресс-службе, сейчас половина нижней палаты парламента состоит из одномандатников, которые напрямую избираются от конкретных территорий.


"Все это повод подумать о функционале Совета Федерации", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года
Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года
Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ
Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ
В России потребовали заблокировать видео о коронавирусе как спецоперации
В России потребовали заблокировать видео о коронавирусе как
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19
Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19
Актера из «Полицейского с Рублевки» задержали под наркотиками
Актера из «Полицейского с Рублевки» задержали под наркотиками
Путин привел условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
Путин привел условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
Спецслужбам пора вмешаться в распространение фейков о 5G — специалист
Спецслужбам пора вмешаться в распространение фейков о 5G — специалист
Новый дом — новые правила: как устроить переезд и справить новоселье
Новый дом — новые правила: как устроить переезд и справить новоселье
Глава ПФР рассказал, как пенсионерам защититься от мошенников
Глава ПФР рассказал, как пенсионерам защититься от мошенников
Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем генпрокурора
Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем
Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией Бабкину
Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую

Еще по теме

Володин предложил ввести биометрическую регистрацию депутатов
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Жириновский решил судиться из-за синтетической рубашки
Жириновский призвал штрафовать заболевших непривитых депутатов