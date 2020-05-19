Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда

Алексей Вольцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в РФ Совета Федерации.





"В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной Думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации", - написал Жириновский в Twitter.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе партии, это предложение Жириновского обусловлено тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата обычно представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной палатой парламента. Однако в России аристократии, как в монархической Британии или Испании, нет. При этом Совет Федерации представляет интересы регионов, тогда как и депутаты Госдумы избираются от субъектов РФ.

Более того, напомнили в пресс-службе, сейчас половина нижней палаты парламента состоит из одномандатников, которые напрямую избираются от конкретных территорий.

"Все это повод подумать о функционале Совета Федерации", - говорится в сообщении.