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"Зрады" не было: Гордон сделал важное заявление о подготовке интервью с Гиркиным и Поклонской

"Зрады" не было: Гордон сделал важное заявление о подготовке интервью с Гиркиным и Поклонской

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что записанные им интервью с бывшим «прокурором» оккупированного Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) готовились с согласия и «в содружестве с украинскими спецслужбами».

Об этом он сказал в видеообращении на своем YouTube-канале.

«У многих людей возникло непонимание, почему Дмитрий Гордон, который известен своей украинской позицией, берет интервью у Натальи Поклонской и Игоря Гиркина. Многие недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить меня позором. Сейчас под моим офисом продолжается акция неопознанных объектов, которые протестуют против так называемого протаскивания в украинское общественное и журналистское пространство сепаратистов и террористов. Теперь для понимающих и для умных говорю официально: интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что до этого момента «никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с их участием на территории Украины».

Теперь же, по словам журналиста, флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе.

«Только что первый замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Генеральной прокуратуры благодарность мне за помощь Украине в расследовании громких дел», — добавил Дмитрий Гордон.

Он также потребовал извинений от тех, кто обвинял его в подыгрывании пророссийским силам.

«Я официально заявляю: всем, кто писал, что я разгоняю „зраду“; всем, кто призывал меня убить, распять и сжечь, будет стыдно. Я официально обращаюсь к тем ребятам, которые пришли под мой офис и разрисовали асфальт, вывески: у вас есть время до утра, чтобы все стереть и исправить. …Все, что вы наделали, нужно убрать до 9 утра. Ответственность — на каждом из вас», — отметил Гордон.

Он поблагодарил коллег-журналистов, общественных деятелей, которые поняли, что он делает на самом деле и выразили ему поддержку.

Также Дмитрий Гордон обратился к государственным органам Украины с просьбой как можно скорее и активнее документировать факты российской агрессии в Крыму и на Донбассе, чтобы гаагский процесс завершился для Украины победой.

Кроме того, журналист призвал всех, кто «клеймил» его позором в соцсетях и на телеканалах публично извиниться перед ним.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после выхода интервью Дмитрия Гордона с главарем боевиков «ДНР» Игорем Стрелковым-Гиркиным в СБУ пообещали тщательно изучить обстоятельства его подготовки. А следственные органы дали понять, что такие интервью могут быть полезными: в ходе разговора собеседник журналиста может ненароком выдать ценные сведения.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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