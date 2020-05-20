3 идеи для свиданий дома: укрепляем любовь, возвращаем страсть и обновляем чувства

Вадим Карасев

В рамках борьбы с пандемией был введен режим самоизоляции. Но свидания можно провести и дома. Редакция сайта dailyhoro.ru рассказывает, как свести ссоры к минимуму и укрепить отношения во время карантина.

На сегодняшний день реальность такова — необходимо соблюдать режим самоизоляции. Для некоторых пар это настоящее испытание на прочность: обостряются накопившиеся проблемы из-за дополнительного стресса, неопределенности и невозможности сменить картинку. Мы обратились за помощью к психологам, которые подсказали, как укрепить любовь, вернуть страсть и обновить чувства, не выходя из дома.

Как укрепить любовь в условиях самоизоляции

Стресс, неопределенность, тревога — все это провоцирует недовольство собой, отношениями, жизнью, партнером, по нарастающей вызывая новые противоречия, которые выливаются в упреки, разногласия и скандалы. Важно принять, что сейчас мы все переживаем трудный период, который необходимо переждать.

Психологи советуют начать с создания психологического комфорта в семье. Для этого эмоционально поддерживайте близких, в особенности любимого человека — обсуждайте планы, больше разговаривайте, делитесь переживаниями, помогайте в повседневных делах. Не забывайте обнять, сказать о чувствах, сделать комплимент. Эти мелочи только на первый взгляд кажутся незначительными, на деле это мощный способ показать и доказать свою любовь.

Смотрите больше добрых фильмов и слушайте музыку, способную поднять настроение вам обоим. Если у вас есть дети, то не лишним будет устроить совместные игры — заряд счастья и позитива будет обеспечен.





Несмотря на то что вы находитесь дома, не забывайте следить за собой и своим внешним видом. Не ленитесь надевать более яркую одежду, наносить легкий макияж.

В моменты, когда вас что-то сильно огорчает и хочется выместить злость на близких, подумайте о том, что даже маленькая ссора может стать камнем преткновения в отношениях. Обычно нам требуется просто выговориться, чтобы освободиться от негатива и обид.

3 идеи для романтических свиданий дома

Временная самоизоляция может негативно отразиться на романтических отношениях. Чтобы этого не произошло, предлагаем 3 идеи для домашних свиданий, которые помогут стать ближе к партнеру, вернуть угасшую страсть, пробудить новые чувства или укрепить любовь.

1. Устройте игровой вечер. Настольные игры для двоих — на случай, если вы остались вечером дома и хотите интересно провести время со своей второй половинкой. Если таких игр нет, не отчаивайтесь, сейчас можно многое найти в интернете или пойти на хитрость и выписать интересующие вопросы на листе и задать их друг другу. Цель таких игр — снять внутреннее напряжение, которое существует в любой паре, усталость и невыраженную агрессию от бытовых проблем, а также ближе узнать партнера.

Хотим мы того или нет, но каждый в паре устает и не всегда осознает, что, раз приняв поражение, можно отдалиться от второй половинки навсегда. Игры помогают обменяться мнением, оживить отношения, внести в них новизну. Не бойтесь переборщить или недоиграть: любимый человек — самый благодарный зритель.

2. Отправьтесь в увлекательное онлайн-путешествие. Как бы странно это ни звучало, но путешествовать можно, не выходя из дома. Вы можете слетать в Норвегию, Италию и даже в другую галактику. Для этого всего лишь нужно найти в сети прямую трансляцию с интересующей тематикой, а лучше с разными, если не хотите провести весь вечер в одном месте. А чтобы детально почувствовать романтическую атмосферу, устройте ужин при свечах, включите запись с милых улиц Венеции или Парижа и наслаждайтесь.

3. Приготовьте вместе изысканный ужин. Совместные выходные можно посвятить кулинарным подвигам. Приготовьте самые любимые блюда, вложив в них всю любовь и нежность. Можно попробовать что-то поистине изысканное. Достаньте самую лучшую посуду, которая у вас есть, откройте припасы, заготовленные для особого случая. Включите один из романтических фильмов и отдохните от всех забот вместе с любимым человеком.