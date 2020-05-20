6 зодиакальных пар с самой низкой совместимостью в любви

Вадим Карасев

Проверка совместимости помогает правильно выбирать того, с кем стоит заводить отношения, и обходить стороной тех, с кем это делать опасно. Эксперты расскажут о парах, у которых почти нет шансов на создание крепких отношений.

Разумеется, из любых правил есть свои исключения. Если вы встретите на своем пути человека, с которым образуете пару с самой низкой совместимостью, это не значит, что ваши шансы на счастливые отношения равны нулю. Просто в таком случае вам обоим необходимо будет провести большую работу над собой и своими отношениями, а также избавиться от негативных вирусных программ, которые стоят на пути к счастью.

Телец и Лев

Представители этих двух Знаков Зодиака являются очень похожими, несмотря на разницу в покровительствующих стихиях. Порой их сходства становятся камнем преткновения, и отношения превращаются в войну.

Тельцы и Львы пытаются с первых минут занять лидирующие позиции в отношениях. Это чаще всего приводит к конфликтам, хоть поначалу и кажется забавным. Эти люди не смогут быть вместе, если только кто-то из них не уступит корону и трон другому.

Близнецы и Рыбы

Рыбы очень сильно влюбляются с первых дней знакомства, а Близнецы предпочитают не показывать свои чувства. Из-за этого Рыбам очень тяжело общаться с этими харизматичными, умными и веселыми людьми: они кажутся недосягаемыми или недостаточно заинтересованными.

В такой паре совместимость довольно высокая, но одна лишь разница в проявлении чувств создает непреодолимую пропасть между людьми. Рыбам бывает очень тяжело с Близнецами, и такие пары редко формируют крепкие и долгие отношения.

Рак и Весы

Весы отлично сочетаются со всеми Знаками Зодиака, но с Раками им сложно найти общий язык. Проблема в том, что Раки с самого начала отношений стараются заявить о себе как о единственных и неповторимых для любимого человека, а Весам нужен конфетно-букетный период.

Очень часто люди этих Знаков прерывают отношения еще на начальной стадии. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не принимать слишком быстрых решений в отношении друг друга, если вы Рак и Весы. Постарайтесь дать друг другу шанс, и, возможно, вы сможете преодолеть изначальную зодиакальную несовместимость.

Дева и Водолей

Эти Знаки отличаются практически всем. В первую очередь можно отметить тот факт, что большинство Водолеев — чистой воды экстраверты, хоть и не всегда это демонстрируют. Благодаря Стихии Воздуха им необходимо постоянное общение с интересными им людьми, новые знакомства. Девы же — люди, любящие уединение.

Список различий можно продолжать бесконечно. Поэтому Девы и Водолеи не могут долго быть вместе: неизбежно начинаются конфликты. Также в таких парах часто возникает обоюдное недоверие друг к другу, которое объяснить не может никто.

Скорпион и Овен

Овны — открытые люди, которые могут найти общий язык с кем угодно. Скорпионы тоже весьма общительны, но не стоит забывать, что люди данного Знака входят в список самых ревнивых Знаков Зодиака, а Овны терпеть не могут, когда им перекрывают воздух. Это главная причина трений между людьми этих Знаков.

По этой же причине Овны плохо сочетаются с Козерогами, Раками и Тельцами. Но со Скорпионами проблема собственничества выходит на совершенно иной уровень, поэтому с ними Овны крайне редко могут находиться в долгих отношениях.

Стрелец и Козерог

Эти два Знака, которые располагаются рядом в зодиакальном круге, не совместимы в любви. Для того, чтобы у них получилось создать крепкую пару, им необходимо долго и упорно работать над собой.

Козероги — это люди, которые не терпят к себе пренебрежительного отношения. Они очень ценят дружбу и любовь, ставят это во главе всего. Стрельцы же легкомысленны или кажутся таковыми: они даже не пытаются поддерживать в близких людях уверенность в отношениях. Еще более широкой пропасть между Козерогами и Стрельцами делает то, что оба эти Знака вряд ли пойдут против своих установок и правил.