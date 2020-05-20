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Адам Сэндлер сыграет главную роль в спортивной драме

Адам Сэндлер сыграет главную роль в спортивной драме
. Американский актер Адам Сэндлер сыграет главную роль в фильме про баскетбол “Hustle” на Netflix, сообщает Variety.

Режиссер ленты – Джеремайя Сагар ("Мы, животные"), продюсер – баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, а сценарий написали Уилл Феттерс (“Звезда родилась", "Помни меня") и Тейлор Матерне.

Адам Сэндлер сыграет баскетбольного скаута (штатного сотрудника клуба, который служит источником информации об уровне соперников). Его увольняют, и он решает привезти в США из-за рубежа талантливого игрока, чтобы дать ему шанс попасть в NBA и возродить свою карьеру.


Из-за пандемии коронавируса пока нет информации о том, когда Netflix приступит к съемкам.


Кинокритики хвалили Сэндлера за роль в картине "Неограненные драгоценности", которую номинировали на "Оскар" в 2020 году. Не исключено, что перед “Hustle” он снимется в другом фильме, если представится возможность.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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