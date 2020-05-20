Агата Муцениеце о расставании с Павлом Прилучным: "Я поняла, что не нужно нарушать границы желаний партнера"

Вадим Карасев

31-летняя Агата Муцениеце и 32-летний Павел Прилучный приступили к процедуре расторжения брака: у супругов не получилось добиться взаимопонимания, и они решили расстаться после восьми лет семейной жизни. Чтобы отвлечься от проблем, актриса соглашается на новые съемки и активно общается с друзьями и поклонниками в сети. Однако и там у нее не всегда получается перестать думать о семейных проблемах.Я последний человек, у которого надо спрашивать, в чем секрет счастливого брака. Единственное, что я поняла: не нужно нарушать границы желаний партнера. Если человек хочет сниматься — пусть снимается. Если хочет куда-то поехать — пусть едет,— сказала Агата в одном из своих эфиров в инстаграме.





Агата Муцениеце





Павел Прилучный и Агата Муцениеце

В апреле, когда кризис в отношениях знаменитой пары обсуждали многие СМИ, подруга Агаты сообщила журналистам, что Павел хотел, чтобы его супруга больше времени уделяла детям, семилетнему Тимофею и четырехлетней Мие. Об истинных причинах развода знаменитостей, впрочем, можно лишь догадываться, хотя для Муцениеце расставание с Прилучным не стало запретной темой, и она часто высказывалась об этом публично. Меня раздражает вот что: когда я пишу пост про сбор денег на ребенка, у меня под постом оставляют 200 комментариев. А когда я пишу о том, что меня муж избил, появляется 20 тысяч комментариев. Почему-то эта тема вызывает гораздо больше эмоций, чем больные дети. И это странно, — вновь поделилась наблюдениями актриса.



