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Актер Деревянко рассказал о своем отказе Путину

Актер Деревянко рассказал о своем отказе ПутинуПавел ДеревянкоФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Павел Деревянко сообщил, что ему предложили стать доверенным лицом президента России Владимира Путина, но он отказался. Об этом актер рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

По словам актера, он отказался по той причине, что все это «не его». «Мне кажется, что артист должен заниматься сугубо своим делом» — сказал Деревянко. Он отметил, что не осуждает тех людей, которые приняли аналогичное предложение.

В феврале 2012 года Центризбирком России зарегистрировал список доверенных лиц премьер-министра Путина (в то время кандидата на пост президента России). В список, который постепенно пополняется, вошли около 500 человек из числа представителей культуры, научной и музейной общественности, образования и медицинских кругов. По закону основная функция доверенных лиц — агитация в пользу назначившего их кандидата.

15 января 2018 года заработал предвыборный сайт Путина. На портале размещают информацию и факты о текущих проектах российского президента, а также о его доверенных лицах.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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