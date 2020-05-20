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Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругами

Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругамиАнджелина ДжолиФото: Anthony Harvey / Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли запретила бывшему мужу Брэду Питту знакомить их дочь Шайло с его подругами. Об этом сообщает издание Mirror.

В последнее время артисту приписывают роман с 31-летней коллегой Алией Шокат. Хотя звезды не подтверждали, что состоят в отношениях, Джоли попросила бывшего мужа прервать общение ребенка с Алией. Отмечается, что 13-летняя Шайло познакомилась с Шокат, когда проводила время с отцом.

Джоли также потребовала от экс-супруга, чтобы их ребенок не общался с актрисой Дженнифер Энистон — она развелась с Питтом в 2005 году, однако артисты сохранили хорошие дружеские отношения.

В декабре актер ответил на вопрос о новых романах после развода с Анджелиной Джоли. По словам звезды, он не избегает отношений, однако и не ищет никого специально. «Не знаю, сколько романов с женщинами мне приписали за последние два-три года, но ни один из этих слухов не соответствует действительности», — отметил артист.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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