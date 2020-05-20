Астральные предостережения: как услышать знаки свыше, которые предупреждают о беде

Вадим Карасев

Жизнь непредсказуема, однако многие знают точно, что случайности на самом деле могут стать предупреждением о грядущих событиях. Услышать астральные предупреждения о беде сможет каждый, если будет внимателен и не станет игнорировать интуицию.

Каждый день мы сталкиваемся со множеством предупреждений, но часто в силу спешки или невнимательности не замечаем их. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с самыми очевидными знаками свыше, которые помогут уберечься от бед и неприятностей. Слушать Вселенную и внимать ее советам под силу каждому, и для этого важно лишь внимательно прислушивается к себе, а также подмечать детали.

Очевидный знак, на который стоит обратить внимание — поиск необходимой вещи перед выходом. Если ключи, документы или иная нужная вещь вдруг запропастились, когда срочно нужно выходить из дома, стоит замедлиться. Вселенная дает понять: спешка не приведет к позитивным переменам.

Ночные сновидения превратились из позитивных в кошмары? Не спешите читать заговоры и проводить ритуалы, избавляющие от дурных снов. Не исключено, что это Вселенная предупреждает о том, что впереди — опасность. Если во сне человек не может выпутаться, убежать или укрыться, то в реальной жизни ему не следует соглашаться на авантюры и верить тем, кого он не знает, иначе быть беде.

Знак, призывающий к вниманию, — чувство дежавю. Интуиция буквально сигнализирует: остановись для того, чтобы проанализировать события. Беды удастся избежать, если вовремя свернуть с пути, ведущего в тупик, и не спешить, принимая ответственные решения.

Увиденная катастрофа в пути — также знак Вселенной. Таким образом она призывает к осторожности и напоминает от том, что беспечность может привести к печальным последствиям. Тем, кто находится за рулем, стоит отдохнуть и на время прекратить движение, чтобы точно избежать возможных неприятностей в дороге.

Предупреждение об опасности может быть явным, но не воспринимается из-за занятости. В том случае, если что-то не удается, раз за разом срывается, и каждый раз получается хуже, стоит остановиться. Астральное предостережение гласит: не стоит терять времени на то, что сейчас выполнить невозможно. Получив такой знак, нужно оставить пустые попытки, отвлечься и найти иной способ решения проблемы.

Частые болезни также могут быть знаками беды. Вселенная таким образом напоминает о том, что жизнь скоротечна, и тратить ее на дурные привычки нет смысла. Не обязательно человек подвержен пагубным пристрастиям. Он может попросту систематически недосыпать, нервничать по пустякам и не жалеть себя тогда, когда действительно нужен отдых. Болезнь — знак беды, заставляющий пересмотреть ритм жизни и заняться укреплением своего организма.

Нередко Вселенная действует напрямую, призывая людей к бдительности. О том, что впереди опасность, предупредят сломанный каблук, отклеившаяся подошва, порвавшаяся одежда и даже заедающая молния. В том случае, если казус произошел, стоит внимательно осмотреться и в течение дня быть осторожными.

Беда может настигнуть в любой момент, и если на работе не удается распечатать или подписать документ, когда техника барахлит, а ручки оставляют кляксы, стоит остановиться. Не исключено, что в документы закралась случайная ошибка, устранить которую можно за пару мгновений. Однако может быть и так, что Вселенная указывает на обман и нечестных дельцов, которые заведомо включили в договор не те пункты или пытаются провернуть аферу.

Явным предупреждением о грядущей беде будет ощущение страха и беспомощности. Такие сигналы нельзя игнорировать, ведь Вселенная способна послать астральный сигнал через ощущения. Внезапная тревога не должна оставаться без внимания — такие чувства уберегут от неприятностей, если остановиться и еще раз оценить ситуацию.