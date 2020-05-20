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Астролог назвала знаки зодиака, с которыми тяжело найти общий язык

Астролог назвала знаки зодиака, с которыми тяжело найти общий язык
Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, с которыми труднее всего найти общий язык, сообщает Your Tango.

По ее словам, такие люди почти всегда пытаются навязать свою позицию остальным и считают, что существует только два мнения — их и неправильное. Они обожают ругаться и редко находятся в гармонии с собой. Но все это из-за неуверенности в себе и страхов.

"Подобное поведение для них своеобразный щит", — утверждает Шенвальд.

Так можно сказать о скрытных Водолеях. Представители этого знака не умеют сочувствовать, но при этом требуют от близких, чтобы те сопереживали им. Однако Водолеи не будут рассказывать, что их беспокоит, так как, по их мнению, вы все должны понять без лишних слов. Общаясь с ними практически невозможно узнать наверняка: любит вас этот знак зодиака или ненавидит.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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