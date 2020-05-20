Автор прогноза про доллар по 200 рублей оказался на грани банкротства

Вадим Карасев

Алексей ВедевФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев оказался на грани банкротства. Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел.

В ней появилось заявление от директора инвестиционного департамента «Газпромбанк-Управление Активами» Генкель Ангелины Валерьевной, которая требует признать Ведева банкротом. Заявление подано 20 мая 2020 года, других подробностей пока не приводится.

В последний раз Ведев активно цитировался СМИ за допущение падения курса рубля до 200 рублей за доллар. В январе 2020 года в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» Гайдаровского форума в РАНХиГС вместе с другими участниками дискуссии Ведев рассуждал о перспективах действующего бюджетного правила.

«Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — говорил тогда Ведев, отмечая, что теории о слабой национальной валюте, которые якобы помогают экономикам развитых стран, ложные.

Позднее Ведев оправдывался, отметив, что СМИ его неправильно поняли. «Подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером», — утверждал аналитик.

Алексей Ведев несколько лет проработал в должности заместителя министра экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева под началом Алексея Улюкаева, который отбывает тюремный срок. Ведев автор многочисленных научных работ по экономике, занимал различные должности в экспертных и финансовых структурах.