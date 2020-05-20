Автор прогноза про доллар по 200 рублей оказался на грани банкротства
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев оказался на грани банкротства. Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел.
В ней появилось заявление от директора инвестиционного департамента «Газпромбанк-Управление Активами» Генкель Ангелины Валерьевной, которая требует признать Ведева банкротом. Заявление подано 20 мая 2020 года, других подробностей пока не приводится.
В последний раз Ведев активно цитировался СМИ за допущение падения курса рубля до 200 рублей за доллар. В январе 2020 года в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» Гайдаровского форума в РАНХиГС вместе с другими участниками дискуссии Ведев рассуждал о перспективах действующего бюджетного правила.
«Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — говорил тогда Ведев, отмечая, что теории о слабой национальной валюте, которые якобы помогают экономикам развитых стран, ложные.
Позднее Ведев оправдывался, отметив, что СМИ его неправильно поняли. «Подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером», — утверждал аналитик.
Алексей Ведев несколько лет проработал в должности заместителя министра экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева под началом Алексея Улюкаева, который отбывает тюремный срок. Ведев автор многочисленных научных работ по экономике, занимал различные должности в экспертных и финансовых структурах.