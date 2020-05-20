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Байден воззвал к богу из-за методов Трампа по борьбе с коронавирусом

Байден воззвал к богу из-за методов Трампа по борьбе с коронавирусомДжо БайденФото: Carlos Barria / Reuters

Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден раскритиковал действующего главу Белого дома Дональда Трампа за его методы по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yahoo News.

Бывший вице-президент США назвал «абсолютно невменяемыми» действия Трампа, который ранее в мае заявил, что ежедневно принимает одну таблетку гидроксихлорохина с целью профилактики коронавируса и защиты от заражения.

«Это все равно что сказать: "Может быть, если вы введете Clorox (отбеливатель тканей) внутривенно, это может вылечить вас"», — заявил Байден. «Да ладно, чувак! Что он делает? Что, во имя бога, он делает?» — добавил бывший вице-президент.

Политик, как и многие, еще раз отметил, что на данный момент не существует каких-либо серьезных медицинских доказательств того, что лекарство является эффективным в борьбе с вирусом. Байден объяснил, что, по его мнению, президент США подает плохой пример, особенно с учетом того, что медицинские эксперты предупреждают, что противомалярийный препарат не следует принимать вне больницы без наблюдения врачей или без клинических исследований из-за риска возникновения серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой.

«Посмотрите на исследования, которые были сделаны. Это приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Это совершенно безответственно», — подытожил он.

Байден не первый, кто раскритиковал президента США за его подход к борьбе с коронавирусом. Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила свои опасения относительно приема Трампом лекарства, сказав, что человеку его возраста и весовой категории, «с ожирением», не следует этого делать. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер также осудил действия президента.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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