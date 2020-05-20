Биолаборатории США не помогли Армении обуздать Covid-19 — СМИ

Анастасия Иванова

Дружба с США выгодна только для самих американских властей. В истории мало примеров, когда двусторонние отношения приносили позитивный результат союзникам. Американо-армянские отношения в сфере биологической безопасности и борьбе с эпидемиями это ярче всего демонстрируют, отмечается в статье «Америка не помогла Армении подготовиться к Covid-19» на сайте ИАЦ VERELQ.

У Армении после развала Советского Союза осталась невостребованной инфраструктура в виде сети лабораторий, где изучались вирусы и различного рода меры и методы противостояния им. Американцы пришли к армянской стороне с предложением восстановить на необходимом уровне работу этих лабораторий. Вложенные миллионы долларов в инфраструктуру, в подготовку кадров и материальную базу лабораторий в итоге должны обернуться контролем США за отраслью биобезопасности у границ России, стать козырем в геополитической игре против Москвы.

Однако случившая в 2020 году пандемия коронавируса показала, насколько неэффективно были потрачены американские деньги в Армении на безопасность восстановленных супер-лабораторий.

Сегодня среди кавказских государств по числу зараженных коронавирусом и смертей от новой болезни лидирует именно Армения. По официальным данным на 20 мая 2020 года, в Армении зафиксировано 5271 случаев заражения и 67 летальных исходов. Для примера, в Грузии заражены 713 человек и всего 12 смертей, в Азербайджане 3518 человека заразились, а умерли 41.

Сравнение ситуации в Армении с другими республиками Кавказа наводит на определенные мысли о полной неготовности к пандемии коронавируса, хотя бы потому что в Армении 2,96 млн человек, тогда как в Грузии 3,7 млн человек, а в Азербайджане почти 10 млн граждан. Другими словами, соотношение зараженных к общему числу самих граждан в Армении превосходит показатели соседних кавказских республиках в несколько раз.

При этом число выздоровевших граждан Армении в своей динамике падает. Например, с 13 по 18 апреля в стране ежедневно на поправку шли по 30−60 человек, а 18 числа и вовсе в пике выздоровели 121 житель республики. В последние 8 дней в Армении поправляется ежедневно по 15−35 человек.

С чем же связана такая критическая эпидемиологическая ситуация в стране?

Основным очагом распространения новой коронавирусной инфекции стал Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) Минздрава Армении. 8 апреля в суперлаборатории страны Covid-19 обнаружили у 14 сотрудников. При этом общая численность зарегистрированных случаев заражения в стране на этот день составляла 881.

Сеть профильных научно-исследовательских организаций состоит из 12 лабораторий, созданных или модернизированных на деньги американского военного ведомства в рамках Программы по снижению биологической угрозы (BTRP), которая, в свою очередь, является частью «Биологической программы совместного участия» (CBEP) США.

На сегодня в Ереване есть три лаборатории — в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице «Норк». Региональные лаборатории есть также в Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и Мартуни. На создание этой сети США потратили около 50 млн долларов.

Подозрение у экспертов, что США в постсоветской республике Армения на самом деле обзавелись подконтрольной для себя лабораторией двойного назначения — военного и гражданского — возникло уже давно. Они задаются вопросом, почему создание лабораторий финансирует Пентагон, а не Минздрав США?

Официальные власти Армении конечно успокаивают и своё местное население, и стран-партнёров, в частности руководство России, и международную организацию ОДКБ. Власти страны пытаются убедить всех, что у Армении всё ещё есть суверенитет в области биологической безопасности, что советское наследие в виде сильных профильных научно-исследовательских институтов, служб и сети подведомственных им лабораторий, в том числе объекты особого назначения и режимные объекты всё ещё на службе интересов граждан республики. Хотя вывод, что американцы преследуют свои цели, отличающиеся от интересов Армении, напрашивается сам по себе. Не из благотворительных же целей США вкладывают миллионы долларов в соответствующую инфраструктуру биобезопасности республики.

— После развала СССР биологическая безопасность Армении была на очень низком уровне. Наши врачи боялись любого ветра, который мог создать условия для распространения эпидемий. Эти лаборатории принадлежат Армении. Они служат исключительно интересам биологической безопасности Армении, и никаких других целей у них нет. Мы сотрудничаем с российскими коллегами, они посещали эти лаборатории и могли убедиться, что там не ведется никаких опасных разработок, — сообщает в СМИ министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Власти России неоднократно выражали обеспокоенность военной медико-биологической активностью США на Кавказе, призывая обеспечить публичность в деятельности лабораторий, действующих в соседних странах. Чтобы развеять эти сомнения премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь с рабочим визитом в Москве в сентябре 2018 года, заявил газете «Коммерсантъ», что, по его личному поручению, российские специалисты были допущены к расположенным в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов. Однако, по данным российских источников, полного допуска российские специалисты так и не получили, а планировавшийся к подписанию меморандум по биологической безопасности между Арменией и Россией в настоящее время остается на уровне проекта и до сих пор не подписан. Как заявил по этому поводу официальный Ереван, данный документ «не предусматривает гарантию на право какой-либо стороны на вход в лаборатории или односторонний контроль за этими лабораториями».

Так или иначе, влияние американских специалистов на повестку по биобезопасности в кавказской республике и взаимоотношения между США и Арменией в этой сфере настолько углубились, что если власти республики заявляют о своей суверенности, то пора бы перейти от слов к реальным делам.

К тому же, если в суперлаборатории не смогли обеспечить меры безопасности и допустили заражение 14 собственных сотрудников коронавирусом, то каковы гарантии того, что в соответствующих научных центрах Армении не случится утечка других вирусов и ими не заразится местное население?