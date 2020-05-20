Bloomberg исправил статью о COVID-19 в РФ после заявления российского посольства

Влада Некрасова

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную им статью о распространении COVID-19 в России после критики со стороны посольства РФ в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее дипмиссия сообщала, что в статье американского агентства поменяли местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По реальной статистике ВБ, в 2013 году в России на одну тысячу человек приходилось 8,2 больничных койки, в странах ОЭСР — 3,8. В свою очередь, в публикации эти цифры были приведены наоборот — 3,8 в России, а 8,2 в странах ОЭСР.

Тогда в диппредставительстве потребовали от агентства «опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам». После критики со стороны посольства России в материал была внесена правка. В графике, который иллюстрирует данные ВБ изменили подписи. Однако о каких-либо изменениях в тексте информации нет.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ и экспертов сообщила, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры из-за соответствующей публикации.