Болгария решила заступиться за этническое меньшинство в Украине и получила жесткий ответ МИДа

Алексей Вольцев

В украинском МИДе назвали неприемлемыми попытки вмешательства парламента Болгарии во внутренние дела Украины. Речь идет о протесте Софии против планов Киева провести административную реформу Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.

В ведомстве отметили, что вопрос административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины.

В МИД считают манипулятивными утверждения относительно влияния реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины.

Вопрос относительно Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т. ч. численной болгарской общины.

«Подчеркиваем, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т. ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти и осуществляется в четком соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год)» — говорится в заявлении МИДа.

Напомним, ранее украинский МИД также жестко отреагировал на угрозы Грузии отозвать своего посла из Киеве в случае назначения Михеила Саакашвили на ответственный пост в украинском правительстве.