Брэдли Купер погулял с дочерью Леей в Нью-Йорке (и примерил ее повязку для волос)

Вадим Карасев

Карантин трехлетней Леи де Сьен Шейк Купер проходит в Нью-Йорке под чутким вниманием обоих родителей, причем каждый из них регулярно гуляет с ней в парке, несмотря на опустевшие из-за пандемии коронавируса улицы города. В начале недели пришел черед 45-летнего Брэдли Купера общаться с дочерью.

Папарацци сфотографировал его в тот момент, когда он за руку вел ребенка через проезжую часть. И папа, и дочь не пренебрегли средствами защиты, надев маски, но не только эта деталь привлекла внимание наблюдателей. Похоже, актер надел розовую детскую повязку для волос, по крайней мере она выглядела так, словно он позаимствовал ее у Леи.





Брэдли Купер с дочерью Леей





Мама девочки, 34-летняя Ирина Шейк, недавно рассказала в интервью российскому Vogue, что их с Купером ребенок занимается с русскими учителями в США. Что касается гардероба Леи, то дочь супермодели выбирает его сама, каждый день самостоятельно решая, что надеть.

Ирина и Брэдли расстались после четырех лет романа, но живут в одном городе, чтобы иметь возможность максимум времени посвящать общению с дочерью.





Лея де Сьен Шейк Купер