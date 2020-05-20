Что пишут в Телеграме: 19 мая
Ruposters собрал посты популярных Telegram-каналов о событиях 19 мая.
Владимир Путин привел данные по количеству обращений за выплатой на ребенка в размере 10 тысяч рублей, утвержденной недавно в рамках поддержки населения в условиях распространения коронавируса. Президента цитирует канал "Без комментариев".
Канал "Минправды" пишет, что Китай мог предупредить мир о набирающей обороты эпидемии коронавируса почти на неделю раньше, чем это произошло. В частности, в докладе министерства внутренней безопасности США говорится о том, что Пекин отсрочил официальное обращение как минимум на 6 дней и использовал это время на масштабную закупку у зарубежных поставщиков средств индивидуальной защиты и приостановки их экспорта. В то же время доказательств версии о рукотворном происхождении вируса по-прежнему не найдено.
Канал "Рука рынка" обратил внимание на кардинальные изменения, произошедшие на фондовом рынке за период коронавирусной самоизоляции. Так, ограничение авиарейсов и внезапный рост популярности сервиса видеозвонков привели к тому, что Zoom теперь стоит больше, чем 7 крупнейших авиаперевозчиков.
Жители Нижнего Тагила обвиняют местный металлургический комбинат, принадлежащий группе ЕВРАЗ, в незаконных ночных выбросах, после которых по утру над городом появляется дымка. Над предприятием заметен по ночам газовый факел, что говорит о функционирующем производстве в нерабочее время. Местные экоактивисты обратились по этому поводу в Росприроднадзор, пишет канал "Нержавейка".
Канал "Регионал" выложил видео из Норильска, где начался полярный день. Теперь в этом северном городе солнце не зайдет за горизонт до самого августа.
Канал "Железный занавес" опубликовал фото выступления пропекинского политика в парламенте Гонконга. В этот момент его защищали 16 телохранителей. По кадру можно судить о настроениях в регионе.