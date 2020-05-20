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Что пишут в Телеграме: 19 мая

Что пишут в Телеграме: 19 мая

Ruposters собрал посты популярных Telegram-каналов о событиях 19 мая.

Владимир Путин привел данные по количеству обращений за выплатой на ребенка в размере 10 тысяч рублей, утвержденной недавно в рамках поддержки населения в условиях распространения коронавируса. Президента цитирует канал "Без комментариев".

Выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется порядка 22 миллионов детей, со взрослыми эта мера коснется более чем 50 миллионов человек.

Канал "Минправды" пишет, что Китай мог предупредить мир о набирающей обороты эпидемии коронавируса почти на неделю раньше, чем это произошло. В частности, в докладе министерства внутренней безопасности США говорится о том, что Пекин отсрочил официальное обращение как минимум на 6 дней и использовал это время на масштабную закупку у зарубежных поставщиков средств индивидуальной защиты и приостановки их экспорта. В то же время доказательств версии о рукотворном происхождении вируса по-прежнему не найдено.

Канал "Рука рынка" обратил внимание на кардинальные изменения, произошедшие на фондовом рынке за период коронавирусной самоизоляции. Так, ограничение авиарейсов и внезапный рост популярности сервиса видеозвонков привели к тому, что Zoom теперь стоит больше, чем 7 крупнейших авиаперевозчиков.

Жители Нижнего Тагила обвиняют местный металлургический комбинат, принадлежащий группе ЕВРАЗ, в незаконных ночных выбросах, после которых по утру над городом появляется дымка. Над предприятием заметен по ночам газовый факел, что говорит о функционирующем производстве в нерабочее время. Местные экоактивисты обратились по этому поводу в Росприроднадзор, пишет канал "Нержавейка".

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Канал "Регионал" выложил видео из Норильска, где начался полярный день. Теперь в этом северном городе солнце не зайдет за горизонт до самого августа.

Канал "Железный занавес" опубликовал фото выступления пропекинского политика в парламенте Гонконга. В этот момент его защищали 16 телохранителей. По кадру можно судить о настроениях в регионе.

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По материалам: uposters.ru

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Что пишут в Телеграме: 19 мая
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