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Что смотреть онлайн 20 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 20 мая. Расписание трансляций
Сегодня в МДТ — Театре Европы показывают запись знаменитого спектакля "Дом" Льва Додина, на сцене театра Пушкина — "Две дамочки в сторону севера", а в благотворительном онлайн-марафоне участвуют: Валерий Сюткин, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Леонид Якубович, Денис Проценко и многие другие. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (20 мая) до 1:30 (21 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 1986 года "Лоэнгрина" Рихарда Вагнера о таинственном рыцаре с лебедем, несправедливо обвиненной девушке и коварной колдунье. Режиссер Август Эвердинг, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Эва Мартон, Питер Хофманн, Леони Ризанек, Джон Макарди, Лейф Роар.


приглашает маленьких зрителей на музыкальную сказку "Идет коза рогатая". Постановка Марины Протасовой.

День

В 14.00 стартует шестичасовой благотворительный онлайн-марафон Российского еврейского конгресса. В нем принимают участие Денис Проценко, Валерий Сюткин, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Леонид Якубович, поэт Вера Полозкова, Тамара Гвердцители, Михаил Швыдкой, Юлия Рутберг, группа "Мумий Тролль" и многие другие. Ведущие Татьяна Фельгенгауэр, Константин Эггерт, Михаил Фишман.

В 14:00 и 19:00 электротеатра Станиславский покажет первую и вторую части фильма "Сад. Восьмая регенерация" (2001) из киноархива Бориса Юхананова о новопроцессуальном проекте "Сад".

В 17:00 Пермский театр оперы и балета представит свою версию "Дон Кихота" на музыку Людвига Минкуса. Дирижер Дамир Максутов, художественный руководитель постановки Валерий Платонов, балетмейстер Юлиана Малхасянц.

В 17:00 Пермский Театр-Театр покажет легкую эксцентричную комедию "Сара Бернар. Фан-клуб", созданную в сотрудничестве с французской театральной компанией La Nuit et le Moment. Режиссер Жюльет Дешан, она же автор инсценировки совместно с Мариной Вершининой. Спектакль уже снят с репертуара.

В 18:00 театр имени Пушкина представит архивную запись спектакля "Две дамочки в сторону севера" по пьесе Пьера Нотта. Режиссер Надежда Аракчеева. В ролях Вера Алентова и Наталья Николаева.

Вечер

В 19.00 МДТ – театр Европы приглашает посмотреть запись "Дома" 1982 года . Инсценировка и постановка Льва Додина. Премьера спектакля, получившего государственную премию СССР, состоялась в 1980 году. В ролях: Николай Лавров, Сергей Бехтерев, Татьяна Шестакова, Михаил Самочко, Игорь Иванов, Сергей Власов и другие артисты театра.

В 19:00 в МХТ имени А.П. Чехова неделя, посвященная двадцатилетию со дня смерти Олега Ефремова, продолжится трансляцией третьей и четвертой серий авторской программы Анатолия Смелянского "МХАТЧИКИ. Театр времен Олега Ефремова", выходившей на телеканале "Культура" в 2012 году.

В 19:00 XXVII Пушкинский театральный фестиваль, организованный Псковским театром драмы, открывает свою онлайн-программу спектаклем питерского Приюта Комедианта "Шинель. Dress Code” по повести Гоголя . Режиссер Тимофей Кулябин. В роли Башмачкина Роман Агеев. Премьера состоялась в 2012 году.

В 19:00 в проекте "Большие гастроли" начнется спектакль "Ермак" Красноярского государственного театра оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского о создании Суриковым картины "Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем". Музыкальный руководитель и композитор Александр Чайковский, дирижер Валерий Платонов, режиссер Георгий Исаакян.

В 19:00 питерский ТЮЗ имени Брянцева представит "Повесть о господине Зоммере" по книге Патрика Зюскинда. Режиссер и автор инсценировки Никита Кобелев.


В 19:00 театр-фестиваль "Балтийский дом" проведет трансляцию программы "Весь Някрошюс" о знаменитом литовском режиссере, снятой в 2007-2008 годах.

В 21.00 Венская опера приглашает посмотреть "Щелкунчика" Петра Ильича Чайковского. Хореограф Рудольф Нуреев, дирижер Пол Коннелли. В ролях: Людмила Коновалова, Владимир Шишов и Эмилия Баранович.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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