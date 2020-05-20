Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе
По информации издания, ранее наряд, украшенный десятью тысячами шелковых цветов, привлек внимание многих знаменитостей, в том числе певиц Ариане Гранде и Холзи.
"Я плачу! Сделаю ставку как можно скорее", — писала Гранде в сторис инстаграма, когда узнала о торгах. За лот пыталась бороться и исполнительница хита "Closer", которая просила пользователей в Твиттере "не предлагать цену на платье".
В Музее пока не решили, как и когда будет представлен этот наряд (учреждение, посвященное искусству и производству кино, еще не достроено — открытие запланировано на 14 декабря 2020 года).
Костюм из "Солнцестояния"— один из нескольких предметов реквизита и гардероба, которые были проданы А24, чтобы собрать деньги для фонда FDNY. Некоммерческая организация оказывает помощь пожарным Нью-Йорка и их семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса. За время проведения аукциона кинокомпания собрала более 200 тысяч долларов.© Фото : A24 AuctionsЦветочная корона из фильма "Солнцестояние"
Половина этой суммы приходится на реквизит из "Солнцестояния". Поклонники купили цветочную корону за 15 тысяч долларов, шапку в форме головы медведя (носит Джек Рейнор) почти за шесть тысяч долларов и рыболовную колотушку за десять тысяч долларов.
Кинокомпания А24 продала бордовую толстовку, в которой ходит Зендая в сериале "Эйфория", за восемь тысяч долларов и скейтборд из комедийной драмы "Середина 90-х" за 7,5 тысяч.© Фото : A24 AuctionsБордовая толстовка из сериала "Эйфория"
На онлайн-аукционе осталось еще несколько предметов, на которые все еще можно сделать ставку. Например кулон в форме Ферби, украшенный камнями, и парик певца The Weeknd из криминального фильма "Неограненные драгоценности" или фигурку русалки из хоррора "Маяк", в которую "был влюблен" герой Роберта Паттинсона.© Фото : A24 AuctionsКулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей"
Торги заканчиваются 20 мая в 22:00 по московскому времени.