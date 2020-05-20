Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе

Алексей Вольцев

Цветочное платье Королевы мая (May Queen), в котором появляется актриса Флоренс Пью в финале фильма ужасов "Солнцестояние" (2019 год), приобрел Музей Академии кинематографических искусств на онлайн-аукционе за 65 тысяч долларов. Торги организовала в конце апреля компания А24, выпустившая эту лену и многие другие, сообщает Variety.

По информации издания, ранее наряд, украшенный десятью тысячами шелковых цветов, привлек внимание многих знаменитостей, в том числе певиц Ариане Гранде и Холзи.

"Я плачу! Сделаю ставку как можно скорее", — писала Гранде в сторис инстаграма, когда узнала о торгах. За лот пыталась бороться и исполнительница хита "Closer", которая просила пользователей в Твиттере "не предлагать цену на платье".

В Музее пока не решили, как и когда будет представлен этот наряд (учреждение, посвященное искусству и производству кино, еще не достроено — открытие запланировано на 14 декабря 2020 года).

Костюм из "Солнцестояния"— один из нескольких предметов реквизита и гардероба, которые были проданы А24, чтобы собрать деньги для фонда FDNY. Некоммерческая организация оказывает помощь пожарным Нью-Йорка и их семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса. За время проведения аукциона кинокомпания собрала более 200 тысяч долларов.

© Фото : A24 AuctionsЦветочная корона из фильма "Солнцестояние"1 из 4Цветочная корона из фильма "Солнцестояние"© Фото : A24 Auctions© Фото : A24 AuctionsЦветочная корона из фильма "Солнцестояние"2 из 4Цветочная корона из фильма "Солнцестояние"© Фото : A24 Auctions© Фото : A24 AuctionsШапка в форме медведя из фильма "Солнцестояние"3 из 4Шапка в форме медведя из фильма "Солнцестояние"© Фото : A24 Auctions© Фото : A24 AuctionsМолоток из фильма "Солнцестояние"4 из 4Молоток из фильма "Солнцестояние"© Фото : A24 Auctions1 из 4Цветочная корона из фильма "Солнцестояние"© Фото : A24 Auctions2 из 4Цветочная корона из фильма "Солнцестояние"© Фото : A24 Auctions3 из 4Шапка в форме медведя из фильма "Солнцестояние"© Фото : A24 Auctions4 из 4Молоток из фильма "Солнцестояние"© Фото : A24 Auctions

Половина этой суммы приходится на реквизит из "Солнцестояния". Поклонники купили цветочную корону за 15 тысяч долларов, шапку в форме головы медведя (носит Джек Рейнор) почти за шесть тысяч долларов и рыболовную колотушку за десять тысяч долларов.

Кинокомпания А24 продала бордовую толстовку, в которой ходит Зендая в сериале "Эйфория", за восемь тысяч долларов и скейтборд из комедийной драмы "Середина 90-х" за 7,5 тысяч.

© Фото : A24 AuctionsБордовая толстовка из сериала "Эйфория"1 из 2Бордовая толстовка из сериала "Эйфория"© Фото : A24 Auctions© Фото : A24 AuctionsСкейтборд из "Середины 90-х"2 из 2Скейтборд из "Середины 90-х"© Фото : A24 Auctions1 из 2Бордовая толстовка из сериала "Эйфория"© Фото : A24 Auctions2 из 2Скейтборд из "Середины 90-х"© Фото : A24 Auctions

На онлайн-аукционе осталось еще несколько предметов, на которые все еще можно сделать ставку. Например кулон в форме Ферби, украшенный камнями, и парик певца The Weeknd из криминального фильма "Неограненные драгоценности" или фигурку русалки из хоррора "Маяк", в которую "был влюблен" герой Роберта Паттинсона.

© Фото : A24 AuctionsКулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей"1 из 2Кулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей"© Фото : A24 Auctions© Фото : A24 AuctionsФигурка русалки из "Маяка"2 из 2Фигурка русалки из "Маяка"© Фото : A24 Auctions1 из 2Кулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей"© Фото : A24 Auctions2 из 2Фигурка русалки из "Маяка"© Фото : A24 Auctions

Торги заканчиваются 20 мая в 22:00 по московскому времени.