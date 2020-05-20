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Дипломаты потребовали от Bloomberg извинений за статью о коронавирусе в России

Дипломаты потребовали от Bloomberg извинений за статью о коронавирусе в РоссииФото: Кирилл Брага / РИА Новости

Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg извинений из-за статьи об эпидемии коронавируса в России. Об этом =68.ARB4qblnx3bjMVlBy48MkTLsQgN5_TByjPESyG6tX0hF0j52p7Yoh5BDCXssNQytUz5oQ6dFMNvbTGLNwjlUb06m1jA9R6ImQGjPkRbtZ-uGH_kEYeeXFaCkQHPgcKl6GdUnXxISu_WO8tK0kUl3ajIjeBboF0kr3rLUtoz-5zFKBbNbMTgfi21HYCIyqgrW7YqZLqmLCrzOZy-7ub5PV1sqJaTvw5VDqrJU6WQYfXBI-qY61gfCl9CfzJB3dU9ZFiS48c_hJlMOOfvj5slIJTuzTRV617FqgO0shSm0gf5mxXyKPzAbZuW-58xh1AVmME20RIuJ7oMUOiIfqSAuqGqhPg&__tn__=-R]говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты указали, что агентство, сославшись на Всемирный банк, выдало неверную информацию по количеству больничных коек. По утверждению СМИ, в России лишь 3,8 больничных койки на 1 тысячу населения, тогда как в странах Организации экономического и сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем 8,2 койки на 1 тысячу населения. При этом на сайте Всемирного банка указаны обратные цифры: 8,2 в России против 3,8 в среднем по ОЭСР. При этом информация указана за 2013 год.

Также в материале, озаглавленном «Как путинская Россия неумело борется с пандемией», говорится, о недостаточном финансировании, необеспеченности медикаментами и оборудованием российских медучреждений и незавершенных реформах системы здравоохранения.

«Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», — резюмировали в посольстве.

17 мая Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России. Изначально материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Позднее заголовок поправили на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». После того, как в российском МИД возмутились таким заголовком, статью озаглавили «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

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По материалам: lenta.ru

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