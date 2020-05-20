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Для особо важных дел. Совфед назначил нового заместителя генпрокурора

Для особо важных дел. Совфед назначил нового заместителя генпрокурора
Совет Федерации назначил новым заместителем генпрокурора РФ Анатолия Разинкина, чью кандидатуру ранее внес президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Анатолий Разинкин занимает должность замруководителя управления СК по расследованию особо важных дел. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Разинкин имеет опыт и следственной, и прокурорской деятельности.

Согласно конституции, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относятся к ведению Совета Федерации.


сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей.
# Политика
По материалам: ria.ru

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