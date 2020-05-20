Доктор Мясников раскрыл предназначение виагры в его домашней аптечке

Вадим Карасев

Кадр: Соловьёв LIVE / YouTube

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», раскрыл, зачем в его домашней аптечке находится виагра. О предназначении препарата, обычно использующегося для улучшения потенции, он сообщил в эфире YouTube-программы «Спасибо, доктор!»

По словам специалиста, недавно ему были необходимы глазные капли, но он не мог их найти. «Я перерыл всю аптечку. Все есть. Даже виагра есть, которую я брал на Тибет», — отметил он.

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу подчеркнул, что препарат использовал в горах. «Это улучшает дыхание, снимает легочную гипертензию», — объяснил Мясников. Он также добавил, что виагра применяется горнолыжниками с той же целью.

Ранее Мясников пожаловался на дебилов, критикующих его из-за высказываний. Он пояснил, что в последнее время стал осторожнее вести себя в публичном пространстве.

Мясников с 2010 года работает главным врачом больницы №71 имени М.Е. Жадкевича. Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы. Регулярно появляется в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», а также ведет трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live».