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Доктор Мясников рассказал о попадании в перестрелку в американском госпитале

Доктор Мясников рассказал о попадании в перестрелку в американском госпиталеФото: @drmyasnikov.ru

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал о посещении американского госпиталя и негативно оценил царящую там обстановку. В опубликованном фрагменте интервью ведущему Владимиру Соловьеву специалист также вспомнил, как попал в перестрелку в медучреждении.

По словам главврача московской больницы №71, в Нью-Йорке существует несколько крупных госпиталей-монстров, но несмотря на такие размеры, они переполнены. «Это ад. Там стреляют прямо в палате. Стреляют даже в приемном покое, я лично свидетель», — оценил Мясников обстановку в учреждениях.

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу вспомнил, как навещал знакомую, которая работает в американском госпитале. Специалист рассказал, что стал свидетелем перестрелки, во время которой он вместе с коллегой был «на линии огня»: один мужчина гнался за другим и стрелял в него.

«Ситуация: дежуришь, выстрел, открывается дверь, к тебе вбегает человек и держится за живот, падает. Эта сволочь и меня подстрелила, у меня лично такое было», — сообщил Мясников о еще одном инциденте.

Мясников с 2010 года работает главным врачом клинической больницы №71 им. М.Е. Жадкевича. С 1982 года вел медицинскую практику за рубежом. В США медик подтверждал врачебный диплом. Работал в Медицинском центре Нью-Йоркского государственного университета. Мясников — член Американской медицинской ассоциации.

Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы. Также снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию России. Регулярно появляется в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», а также ведет трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live».

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По материалам: lenta.ru

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