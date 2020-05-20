Еще короче: мама Майли Сайрус сделала ей новую стрижку

Вадим Карасев

Во вторник 27-летняя Майли Сайрус поделилась с поклонниками в инстаграме фотографией, на которой продемонстрировала новую прическу пикси-маллет. Нет, исполнительница хита Wrecking Ball не нарушила режим самоизоляции и не пошла в ближайший салон красоты. Новый бьюти-образ — дело рук ее матери, 53-летней Тиш Сайрус, и знаменитой стилистки Салли Хершбергер.





Так как парикмахер не смогла приехать к Майли в Калифорнию из-за пандемии, Тиш делала дочери стрижку, в то время как Хершбергер контролировала весь процесс через FaceTime.Майли прислала мне фотографию для вдохновения, но эта стрижка пикси-маллет совершенно отличается от того оригинального снимка, — сказала в интервью журналу People стилистка, которая последний раз делала прическу Майли четыре месяца назад.





Она назвала прическу "креативной стрижкой", добавив, что певица осталась очень довольна результатом.Майли так понравился последний образ, как и мне! Это так круто и дерзко — объединить две стрижки в одну, таким образом она продемонстрировала свое собственное чувство стиля. Она замечательный клиент, потому что она открыта для всего нового. Мы обе были очень довольны тем, как получилась стрижка, и я уверена, что ее маме будет легко ее поддерживать, — добавила стилистка, которая работает с Мег Райан, Джимми Фэллоном и Томом Крузом.





Салли, владеющая салонами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, сообщила изданию, что инструменты, необходимые для такой стрижки, — это острые ножницы, бритва, расческа, несколько заколок и пульверизатор.

Вместо того чтобы просто дать им пошаговые инструкции, я показываю, как правильно орудовать ножницами. Я считаю, что демонстрация позволяет клиенту получать лучшие результаты. Главное правило — меньше, да лучше, а основная идея заключается в том, чтобы работать постепенно, небольшими участками,

— подытожила она.



