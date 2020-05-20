Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Есть два момента. Эксперт объяснил, чем директива ЕС мешает "Севпотоку-2"

Есть два момента. Эксперт объяснил, чем директива ЕС мешает "Севпотоку-2"

Есть два момента. Эксперт объяснил, чем директива ЕС мешает "Севпотоку-2"
Оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG сможет проанализировать и в двухмесячный срок оспорить решение Европейского суда, который отклонил иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал "Невским новостям", почему газопроводу необходимо освобождение от поправок к директиве.


"Эта директива угрожала "Северному потоку", но Германия говорила, что проекты, которые завершены до мая 2019 года, не попадают под действие поправок к газовой директиве. Иначе Газпрому пришлось бы последний участок на выходе передать на управление независимому оператору. Этому оператору пришлось бы платить, и компания получила бы меньше денег – это первый момент. Второй момент в том, что одному поставщику нельзя загружать больше 50% трубы, хотя это абсурд, там нет других поставщиков. То есть, если бы пакет распространялся на морскую часть, то Газпром мог бы прокачать через него только около 27 млрд кубометров газа, трубопровод был бы недозагружен. Но в прошлом году с помощью определенных схем им удалось прокачать 59 млрд кубометров газа, а это даже больше, чем проектная мощность. Поэтому сейчас часть этих проблем с "Северного потока" снимается, но те же самые препятствия остаются для "Северного потока-2", – заявил эксперт.

Также Игорь Юшков отметил, что по второму проекту конфликт произошел из-за разногласий в определении завершенности проекта, который и оспаривается.


"Оператор "Северного потока-2" тоже пытался доказать, что они уже завершенный проект потому, что к маю 2019 года все инвестиции были уже вложены, осталось только трубу доложить. Но немецкий регулятор недавно принял решение, что данный проект не может считаться завершенным, пока не достроен", – заключил Игорь Юшков.

Вечером в среду радио Sputnik сообщило, что в Nord Stream 2 AG пояснили решение суда ЕС отклонить иск по Газовой директиве.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Кабмин обсудит исполнение федерального бюджета за 2019 год
Кабмин обсудит исполнение федерального бюджета за 2019 год
России предсказали резкий рост смертности от рака
России предсказали резкий рост смертности от рака
Лунный день сегодня 21 мая 2020 года
Лунный день сегодня 21 мая 2020 года
Что пишут в Телеграме: 20 мая
Что пишут в Телеграме: 20 мая
В США перенесли слушания по делу россиянина Фирсова
В США перенесли слушания по делу россиянина Фирсова
Что смотреть онлайн 21 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 21 мая. Расписание трансляций
США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле
США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле
Есть два момента. Эксперт объяснил, чем директива ЕС мешает "Севпотоку-2"
Есть два момента. Эксперт объяснил, чем директива ЕС мешает
В Китае на полигоне обнаружили необыкновенный танк
В Китае на полигоне обнаружили необыкновенный танк
Оксана Дмитриева предлагает вернуться к прежнему пенсионному возрасту
Оксана Дмитриева предлагает вернуться к прежнему пенсионному возрасту
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета

Топ на сегодня

Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много

Еще по теме

Оператор «Северного потока — 2» подал иск на ЕС из-за поправок в Газовую директиву
СМИ: Германия лишит "Северный поток — 2" иммунитета к газовой директиве
СМИ: Газовая директива ЕС разрешит «Северный поток - 3»
Оператор "Северного потока — 2" подал в суд на Евросоюз