Есть два момента. Эксперт объяснил, чем директива ЕС мешает "Севпотоку-2"

Анастасия Иванова

Оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG сможет проанализировать и в двухмесячный срок оспорить решение Европейского суда, который отклонил иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал "Невским новостям", почему газопроводу необходимо освобождение от поправок к директиве.





"Эта директива угрожала "Северному потоку", но Германия говорила, что проекты, которые завершены до мая 2019 года, не попадают под действие поправок к газовой директиве. Иначе Газпрому пришлось бы последний участок на выходе передать на управление независимому оператору. Этому оператору пришлось бы платить, и компания получила бы меньше денег – это первый момент. Второй момент в том, что одному поставщику нельзя загружать больше 50% трубы, хотя это абсурд, там нет других поставщиков. То есть, если бы пакет распространялся на морскую часть, то Газпром мог бы прокачать через него только около 27 млрд кубометров газа, трубопровод был бы недозагружен. Но в прошлом году с помощью определенных схем им удалось прокачать 59 млрд кубометров газа, а это даже больше, чем проектная мощность. Поэтому сейчас часть этих проблем с "Северного потока" снимается, но те же самые препятствия остаются для "Северного потока-2", – заявил эксперт.

Также Игорь Юшков отметил, что по второму проекту конфликт произошел из-за разногласий в определении завершенности проекта, который и оспаривается.





"Оператор "Северного потока-2" тоже пытался доказать, что они уже завершенный проект потому, что к маю 2019 года все инвестиции были уже вложены, осталось только трубу доложить. Но немецкий регулятор недавно принял решение, что данный проект не может считаться завершенным, пока не достроен", – заключил Игорь Юшков.

Вечером в среду радио Sputnik сообщило, что в Nord Stream 2 AG пояснили решение суда ЕС отклонить иск по Газовой директиве.