Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19

Лидия Мартынова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ряд направлений нацпроектов может быть реализован в условиях коронавируса с ограничением, некоторые вовсе не могут быть реализованы и будут скорректированы.

"Что касается тех направлений, которые не могут быть реализованы или могут быть реализованы с ограничениями в связи с эпидситуацией в регионах страны, то в течение лета, до осени, до формирования бюджета, нами будут скорректированы и отдельные мероприятия с точки зрения сдвижки вправо", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.

Она отметила, что показатели этих мероприятий также будут сдвинуты, чтобы, с одной стороны, все-таки исходить из выполнения тех национальных целей и национальных приоритетов, которые были обозначены президентом, а, с другой стороны, снять напряжение, чтобы можно было делать это в более плановом режиме.

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