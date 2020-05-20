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Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19

Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ряд направлений нацпроектов может быть реализован в условиях коронавируса с ограничением, некоторые вовсе не могут быть реализованы и будут скорректированы.

"Что касается тех направлений, которые не могут быть реализованы или могут быть реализованы с ограничениями в связи с эпидситуацией в регионах страны, то в течение лета, до осени, до формирования бюджета, нами будут скорректированы и отдельные мероприятия с точки зрения сдвижки вправо", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.

Она отметила, что показатели этих мероприятий также будут сдвинуты, чтобы, с одной стороны, все-таки исходить из выполнения тех национальных целей и национальных приоритетов, которые были обозначены президентом, а, с другой стороны, снять напряжение, чтобы можно было делать это в более плановом режиме.


стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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