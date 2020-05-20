«Горы картофеля и гнилого сыра»: коронавирус нанёс серьёзный удар по экономике ЕС

Вадим Карасев

По всей территории Европы большая часть пищевой и сельскохозяйственной промышленности серьезно пострадала от эпидемии коронавируса.

Больше половины рыбаков в Нидерландах перестала выходить в море. Это стало невыгодно, так как цены на свежую рыбу резко упали из-за отсутствия спроса.

Во Франции на прошлой неделе пропало тысяча пятьсот тонн высококачественного сыра, потому что фермеры не могут его реализовать. Все предприятия и фермы несут огромные убытки.

Многие из складов, которые хранят свежие овощи и продукты питания по всей Европе переполнены. Продукция портится и её приходится уничтожать, сообщает BBC.

Серьёзные последствия от COVID-19 почувствовали и в Германии. Экономика ФРГ является сильнейшей в мире. Германия — это индустриальная страна, в которой развиты такие виды промышленности, как машиностроение, приборостроение и химическая промышленность. Но сейчас эти отрасли переживают спад, самые серьёзные потери несут автомобильная промышленность, машиностроение и станкостроение.

По мнению экспертов, экономике Германии понадобится 7 лет, чтобы выйти на докризисный уровень.

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