Госдеп назвал ущерб для мира от действий Китая на фоне вируса

Вадим Карасев

Госсекретарь США Майк Помпео озвучил сумму ущерба, который понес весь мир в связи с "бездействием" китайских чиновников при распространении коронавирусной инфекции.

Выступая на брифинге, он назвал вклад в КНР в борьбу с пандемией "ничтожным" и напомнил, что вирус унес жизни 90 тысяч американцев, а свыше 30 тысяч лишились работы.

"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир. В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире", – сказал он.

Помпео подчеркнул, что Китаю предстоит компенсировать свыше 9 триллионов долларов.

Как сообщал Ruposters, ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в "массовом убийстве". Он также выдвинул ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ и дал организации месяц на "исправление".

Ранее в США, на Украине и в Италии потребовали от Китая выплатить компенсации, посчитав Пекин виновным в сложившейся ситуации. Дипломаты ответили, что КНР – пострадавшая сторона. В то же время Китай согласился выплатить миллиарды долларов государствам, которые понесли ущерб из-за коронавирусной инфекции.