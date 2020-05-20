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Госдеп назвал ущерб для мира от действий Китая на фоне вируса

Госдеп назвал ущерб для мира от действий Китая на фоне вируса

Госсекретарь США Майк Помпео озвучил сумму ущерба, который понес весь мир в связи с "бездействием" китайских чиновников при распространении коронавирусной инфекции.

Выступая на брифинге, он назвал вклад в КНР в борьбу с пандемией "ничтожным" и напомнил, что вирус унес жизни 90 тысяч американцев, а свыше 30 тысяч лишились работы.

"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир. В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире", – сказал он.

Помпео подчеркнул, что Китаю предстоит компенсировать свыше 9 триллионов долларов.

Как сообщал Ruposters, ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в "массовом убийстве". Он также выдвинул ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ и дал организации месяц на "исправление".

Ранее в США, на Украине и в Италии потребовали от Китая выплатить компенсации, посчитав Пекин виновным в сложившейся ситуации. Дипломаты ответили, что КНР – пострадавшая сторона. В то же время Китай согласился выплатить миллиарды долларов государствам, которые понесли ущерб из-за коронавирусной инфекции.

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По материалам: uposters.ru

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