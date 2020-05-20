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Хакеры заинтересовались японскими гиперзвуковыми ракетами

Хакеры заинтересовались японскими гиперзвуковыми ракетамиАрхивное фотоФото: Kim Kyung Hoon / Reuters

В ходе хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric могла быть похищена информация о разрабатываемых боевых ракетах. Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на источники.

По данным газеты, хакеры могли похитить информацию о характеристиках гиперзвуковых ракет, которую Минобороны Японии направило победителям тендера на разработку прототипа вооружения. Среди них была Mitsubishi Electric, однако заказ компания в итоге не получила.

Похищенные характеристики включают в себя максимальный радиус действия ракеты, температурную устойчивость, мощность двигателей и другие параметры. Но газета отмечает, что эта информация не считается гостайной — характеристики можно изменить перед началом производства, однако этот инцидент вызвал повышенное внимание в Японии.

Минобороны Японии задумалось о собственных гиперзвуковых ракетах в 2018 году. В начале этого года стало известно о хакерской атаке на Mitsubishi Electric. Злоумышленники пытались получить данные, связанные с оборонными заказами, электрификацией и железнодорожной отраслью.

В 2018 году в Японии запустили самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520 весом всего в три тонны. Данный аппарат способен двигаться со скоростью, многократно превышающей скорость звука — 8,1 километра в секунду.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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