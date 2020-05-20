Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо, купив билет за сто евро
Акция "1 Пикассо за 100 евро" проводится под руководством НКО "Помогать другим" с целью сбора средств для благотворительных организаций. Последний раз обладателем картины становился 24-летний американец, в 2013 году он выиграл картину Пикассо 1914 года.
Всего, по данным радиостанции, в этом году было продано свыше 51 тысячи билетов, каждый стоимостью 100 евро, однако выигрышным оказался только билет итальянки Клаудии Боргоньо. Она выиграла картину Пикассо "Натюрморт", написанную художником в 1921 году.
Отмечается, что благодаря этой акции НКО смогла собрать свыше пяти миллионов евро в пользу организации CARE, занимающейся помощью жителям Африки в обеспечении их водой и образованием.