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"Я подумаю": Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок

"Я подумаю": Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что подумает по поводу второго президентского срока.

Заявив, что не хотел бы дискутировать сейчас по этому вопросу, что ввело бы в шоковое состояние его семью, он добавил: «Работа сложная, никто спасибо не скажет».

Он сообщил, от чего будет зависеть его участие в следующей президентской кампании: «Будет поддержка — я смогу об этом думать. Тогда и буду думать. У меня есть чем».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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