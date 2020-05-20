"Я подумаю": Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок

Влада Некрасова

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что подумает по поводу второго президентского срока.

Заявив, что не хотел бы дискутировать сейчас по этому вопросу, что ввело бы в шоковое состояние его семью, он добавил: «Работа сложная, никто спасибо не скажет».

Он сообщил, от чего будет зависеть его участие в следующей президентской кампании: «Будет поддержка — я смогу об этом думать. Тогда и буду думать. У меня есть чем».

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