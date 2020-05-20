Эксперты: план России по снятию противоэпидемических мер соответствует лучшим мировым практикам

Вадим Карасев

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил аналитический обзор дорожных карт иностранных государств по выходу из карантина и выяснил - российские меры по постепенной отмене ограничений соответствуют лучшим мировым практикам.

Как уточняет ТАСС, эксперты проанализировали дорожные карты и рекомендации по снятию ограничений в Евросоюзе, а также в отдельных государствах, в том числе в Австрии, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиле, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, США, Франции, Чехии.

"В целом, можно сделать вывод, что российский подход к поэтапному снятию ограничений и утвержденные 8 мая комплекс мер и показатели для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях эпидемии COVID-19 лежат в русле лучших международных практик", - говорится в обзоре.

В ЭИСИ отметили, что в среднем большинство стран держали карантин 50-60 дней, после чего приступили к снятию ограничений в несколько этапов "с промежуточной оценкой эффекта от послаблений режима". Причем "переход от этапа к этапу определяется в соответствии с эпидемиологическими критериями", главным из которых является сохранение жизней граждан.

Ключевыми параметрами считаются сокращение распространения вируса, числа заразившихся и госпитализаций, а также возможность системы здравоохранения выявлять, тестировать, отслеживать и лечить заболевших в нормальном режиме. Лучшие мировые практики, по оценке аналитиков ЭИСИ, предусматривают гибкость режимов снятия ограничений с учетом региональной специфики.

Не менее важным принципом при отмене ограничений является сохранение мер безопасности даже на последнем этапе. "Возобновление работы предприятий или учреждений не означает возращения к докоронавирусным практикам и образу жизни. Как правило, вводятся требования (в зависимости от страны) к обязательному ношению масок и соблюдению социальной дистанции, повышенные требования к гигиене, доступности дезинфицирующих средств в общественных местах", - подчеркнули в институте.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что значение коэффициента распространения коронавирусной инфекции сейчас позволяет 17 регионам РФ перейти к первому и последующим этапам снятия ограничений. Самые низкие показатели летальности зарегистрированы в Тамбовской, Свердловской областях, Республике Татарстан, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях, Республике Тыва. "При этом в Курганской области, Республике Алтай и Сахалинской области, Ненецком автономной округе летальные случаи не зарегистрированы", - добавила она.

В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.