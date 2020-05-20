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Энерготерапия: мифы и реальность

Энерготерапия: мифы и реальность

Энерготерапия — это комплексный процесс работы, направленный на исцеление сознания, тела и жизни на энергетическом уровне. Развитие энергомедицины привело к распространению различных мифов. Редакция сайта dailyhoro.ru расскажет о том, во что стоит верить, а во что нет.

Многолетняя головоломка под названием «энерготерапия» привела к тому, что теперь не так-то легко понять, что подразумевается под этим термином.


Все вокруг состоит из энергий, которые взаимодействуют между собой. Благодаря пониманию потоков энергии можно излечить свое тело и душу самостоятельно. Энерготерапевты стараются дать человеку знания и силы аккумулировать собственную энергию и направить ее на избавление от внутренних проблем. Победить болезнь, очистить сознание, устранить боль, успокоиться, восстановить силы — все это можно откорректировать при помощи энерготерапии.

Что такое энергетическая медицина

Энергетическое тело существует и функционирует независимо от того, верим мы в это или нет. Точно так же, как у физического, у энергетического тела есть органы, оно также может болеть, быть травмированным. Обмен энергией происходит при помощи чакр, работа которых связана с сознанием и эмоциями.

По словам энерготерапевтов, когда человек расширяет свою осознанность, перед ним открываются новые горизонты управления своей судьбой. Основные задачи, которые решает энергомедицина:


восстановление энергетики;
освобождение от внутреннего негатива и негативных установок;
снятие эмоциональных травм и их последствий;
избавление от тревоги, страхов и комплексов;
повышение уверенности в себе;
преодоление зависимости;
улучшение жизни.

Повреждение энергетического тела — основная проблема появления неудач и неприятностей в жизни. При помощи определенных практик можно дойти до самой сути, до момента, когда был нарушен поток энергии. Но работа энерготерапии не заканчивается на исцелении энергетической травмы, необходимо убрать и предотвратить факторы, которые приводят к оттоку энергии — негативное мышление, критика, страхи, отсутствие осознанности, блоки сознания. В противном случае ситуация повторится вновь.


Область работы энерготерапии — не только энергетика человека. Весь наш мир состоит из энергии. Можно исцелить энергию денег, энергетику дома, энергию отношений. В этом нет никакой магии — просто своими мыслями и чувствами вы создаете «энергетическое тело». Прошлые неудачи, горький опыт и страхи высасывают энергию, образуют дыры в биополе. Достаточно поменять заряд, убрать утечки, найти источники сил — и вы начнете новую жизнь.

Энергомедицина активно используется при лечении различных заболеваний. По словам медиков, она наиболее эффективна для лечения ран, уменьшения болей, снятия тревожных состояний и посттравматического стресса, преодоления зависимостей.

Мнение ученых и критиков


Ученые указывают на факт того, что энергомедицина — древнее учение, но оно не подвергалось строгим научным исследованиям. Существование энергополей и энергоканалов в теле человека на сегодняшний день остается недоказанным. Кроме того, большая часть информации об успехах энергетического лечения носит преувеличенный характер, а некоторые скептики уверены, что положительный результат энерготерапии достигается за счет «эффекта плацебо»

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По материалам: dailyhoro.ru

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Энерготерапия: мифы и реальность

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