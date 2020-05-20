Кабмин продлил карантин до 22 июня: он будет адаптивным

Алексей Вольцев

Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина.По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, введение адаптивного карантина позволит лучше реагировать на ситуацию с эпидемией. "У нас вводится пять этапов. Сейчас мы находимся на первом этапе, с 22 мая мы предлагаем учредить второй этап, каждый этап - 10 дней", - напомнил Степанов.Постановление Кабмина о введении адаптивного карантина будет опубликовано завтра.С 22 мая будет разрешена работа городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более одного человека на 10 кв.м.).