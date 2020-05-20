Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кабмин продлил карантин до 22 июня: он будет адаптивным

Кабмин продлил карантин до 22 июня: он будет адаптивным
Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина.

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, введение адаптивного карантина позволит лучше реагировать на ситуацию с эпидемией. "У нас вводится пять этапов. Сейчас мы находимся на первом этапе, с 22 мая мы предлагаем учредить второй этап, каждый этап - 10 дней", - напомнил Степанов.

Постановление Кабмина о введении адаптивного карантина будет опубликовано завтра.
С 22 мая будет разрешена работа городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более одного человека на 10 кв.м.).
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Совфед предложил правительству создать "фонд плохих активов"
Совфед предложил правительству создать "фонд плохих активов"
Шойгу: Готовятся командно-штабные учения Балтийского флота и 6-й армии
Шойгу: Готовятся командно-штабные учения Балтийского флота и 6-й армии
Байден воззвал к богу из-за методов Трампа по борьбе с коронавирусом
Байден воззвал к богу из-за методов Трампа по борьбе с коронавирусом
Медики предложили врио губернатора Иркутской области утвердиться в должности
Медики предложили врио губернатора Иркутской области утвердиться в
Жена потребует от сбрившего брови Джигана половину доходов
Жена потребует от сбрившего брови Джигана половину доходов
Мантуров оценил ситуацию в сельскохозяйственном и пищевом машиностроении
Мантуров оценил ситуацию в сельскохозяйственном и пищевом
Наследная принцесса Бельгии Елизавета будет учиться в военной академии
Наследная принцесса Бельгии Елизавета будет учиться в военной академии
Как привлечь богатство и избавиться от бедности: три шага к новой жизни
Как привлечь богатство и избавиться от бедности: три шага к новой
Ответ на головоломку? РФ может стать посредником в "палестинском вопросе"
Ответ на головоломку? РФ может стать посредником в "палестинском
Доктор Мясников раскрыл истинный смысл фразы «кому положено умереть — помрут»
Доктор Мясников раскрыл истинный смысл фразы «кому положено умереть —
Палестина попросила помощи у Путина
Палестина попросила помощи у Путина
Онищенко назвал Госдуму «опасным местом», куда «слетаются со всей страны»
Онищенко назвал Госдуму «опасным местом», куда «слетаются со всей

Топ на сегодня

Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
По данным СМИ, вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести
По данным СМИ, вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента

Еще по теме

Минздрав считает рискованным решение Кабмина о смягчении карантина в Украине
"Адаптивный карантин": Шмыгаль анонсировал ослабление части ограничений с 11 мая
Кабмин сообщил подробности о введении карантина в Украине
В Казахстане будут постепенно смягчать карантин