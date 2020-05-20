Какой маникюр делать этим летом: 23 идеи "радужного" nail-дизайна

Вадим Карасев

Надоели нюдовые лаки? Да, нам тоже. Как никогда хочется ярких цветов! Самоизоляцию рано или поздно все-таки отменят, салоны красоты откроют, и можно будет наконец-то доверить свои руки профессионалам (впрочем, повторить незамысловатый дизайн можно и в домашних условиях). Собрали 22 идеи радужного nail-арта для вдохновения.

Уже давно следим в инстаграме за мастером по маникюру Бетиной Гольдштейн из Лос-Анджелеса. У нее что ни фото — то вдохновение: необычный дизайн с цепями, жемчужинами и сухими цветами, даже радужные стразы, украшающие кутикулу.

Хотя большинство маникюрных салонов сейчас закрыты, многие стремятся проявить творческий подход к домашнему маникюру. Неудивительно, что радужные ногти снова в тренде: нарисовать на каждом ногте разноцветные полоски не так сложно. Даже у Кайли Дженнер получилось!























































































