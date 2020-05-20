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Китай начал угрожать США после «ошибочного поздравления» президенту Тайваня

Китай начал угрожать США после «ошибочного поздравления» президенту ТайваняФото: Tyrone Siu / Reuters

Китай пригрозил ответить США после «ошибочного поздравления» от госсекретаря США Майка Помпео президенту Тайваня Цай Инвэнь в связи с ее инаугурацией. Такое заявление сделал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Представитель Пекина отметил, что действия США — серьезное нарушение принципа «одного Китая» и расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны. Отмечается, что Китай возмущен и осуждает такие действия.

«Независимость Тайваня является тупиковым путем, потворство и поддержка независимости Тайваня обречены на провал», — отметил Чжао. Кроме того, в Пекине начали угрожать ответными мерами, где вся ответственность за последствия будет лежать на американской стороне.

«Поздравляем, доктор наук Цай Инвэнь, с началом вашего второго срока на посту президента Тайваня. Яркая демократия Тайваня является источником вдохновения для региона и всего мира. При президенте Цай наше партнерство с Тайванем будет продолжать процветать», — написал накануне Помпео в Twitter.

На парламентских выборах Тайваня 11 января победила Демократическая прогрессивная партия (ДПП), а ее лидер Цай Инвэнь в тот же день снова одержала уверенную победу на выборах президента. Правящая партия, как и сама Цай, выступают за самостоятельность острова.

Официально объявить о независимости Тайваню мешает угроза китайского вторжения — КНР считает объединение с Тайванем своим «коренным интересом». В марте 2005 года в Китае был принят закон о применении военной силы против острова, если там провозгласят независимость. При этом в нем содержатся туманные формулировки: решение будет принято, если все другие возможности окажутся исчерпанными.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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