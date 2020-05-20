КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах

Алексей Вольцев

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) наняли адвокатов на 72 миллиона рублей после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались их аппараты ИВЛ, и на фоне заявлений о попытках дискредитировать УПЗ, следует из данных портала госзакупок.

КРЭТ объявил закупку на "оказание услуг адвоката". По данным портала, закупка была проведена у единственного поставщика, но его название не раскрывается. Сведения о заключенном контракте появились в системе 19 мая, сам контракт был заключен накануне. Его текст не прилагается.

"Анализ и оценка рисков, связанных с производственной деятельностью КРЭТ в период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, обусловленной коронавирусной инфекцией COVID-19, а также консультирование в связи с указанными рисками", - описаны в документации задачи адвоката.