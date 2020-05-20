Кругом провокаторы. У Порошенко нашли виновных в "сливе" аудио с Байденом

Алексей Вольцев

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" отреагировала на публикацию беседы бывшего американского вице-президента Джона Байдена с экс-президентом Украины, назвав это "российской провокацией".

Представители партии заявили, что фрагменты записи сфабрикованы для дискредитации прежнего украинского руководства, передает РИА Новости со ссылкой на украинский "5 канал".

По мнению сторонников Порошенко, цель "провокации" – подорвать "двухпартийную поддержку Украины" со стороны США и искусственно вовлечь Киев в американскую избирательную кампанию.

представил аудио телефонного разговора, на котором предположительно могло быть записано, как Порошенко обсуждает с Байденом назначение нового генпрокурора Украины.

Американский политик пообещал украинскому лидеру один миллиард долларов за снятие с должности тогдашнего главы надзорного ведомства Виктора Шокина, занимавшегося расследованием дела нефтегазовой компании Burismа, в которой работал сын Байдена Хантер.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что украинская прокуратура открыла уголовное дело против Порошенко по обвинению в злоупотреблении властью и госизмене.

В начале мая радио Sputnik сообщило, что Дональд Трамп анонсировал повтор показа фильма о госперевороте на Украине в 2014 году.