Кругом провокаторы. У Порошенко нашли виновных в "сливе" аудио с Байденом
Представители партии заявили, что фрагменты записи сфабрикованы для дискредитации прежнего украинского руководства, передает РИА Новости со ссылкой на украинский "5 канал".
По мнению сторонников Порошенко, цель "провокации" – подорвать "двухпартийную поддержку Украины" со стороны США и искусственно вовлечь Киев в американскую избирательную кампанию.
представил аудио телефонного разговора, на котором предположительно могло быть записано, как Порошенко обсуждает с Байденом назначение нового генпрокурора Украины.
Американский политик пообещал украинскому лидеру один миллиард долларов за снятие с должности тогдашнего главы надзорного ведомства Виктора Шокина, занимавшегося расследованием дела нефтегазовой компании Burismа, в которой работал сын Байдена Хантер.
Позже в СМИ появились сообщения о том, что украинская прокуратура открыла уголовное дело против Порошенко по обвинению в злоупотреблении властью и госизмене.
В начале мая радио Sputnik сообщило, что Дональд Трамп анонсировал повтор показа фильма о госперевороте на Украине в 2014 году.