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Курс рубля начал уверенно расти

Курс рубля начал уверенно растиФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В первую половину среды, 20 мая, курс рубля уверенно растет по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Российская валюта начала прибавлять на фоне снижения опасений по поводу нефти.

По состоянию на 13:20 по московскому времени доллар опустился до 71,82 рубля, а евро — до 78,58 рубля. При этом, в отличие от предыдущих дней, рост рубля идет по всей сессии, а не только в начале торгов.

На таких уровнях российская валюта в последний раз находилась в начале марта, после чего, на фоне распространения коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ по нефти, резко потеряла в стоимости.

Главные российские фондовые индексы также прибавили. Индекс Мосбиржи вырос на 1,4 процента, а индекс РТС — почти на 2,5 процента.

Июльские фьючерсы на сорта нефти Brent и WTI находятся, как и накануне, на уровне 35 и 32 долларов за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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