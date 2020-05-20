Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной

Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной

Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с израильским коллегой Габи Ашкенази подтвердил готовность Москвы продолжать содействовать диалогу между Израилем и Палестиной вместе с другими участниками "ближневосточного квартета", говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли. На заседании СБ ООН в среду спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал партнеров по "квартету" оперативно подготовить предложение, которое помогло бы в решении палестино-израильского конфликта.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
В ЕС зреет "гастропатриотизм": Россия выступает примером для Европы
В ЕС зреет "гастропатриотизм": Россия выступает примером для Европы
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Минниханов опять идет в президенты — при поддержке Путина
Минниханов опять идет в президенты — при поддержке Путина
Раскрыты детали снятия в России ограничений из-за коронавируса
Раскрыты детали снятия в России ограничений из-за коронавируса
Предпринимателей лишат ЕНВД с 2021 года, несмотря на кризис
Предпринимателей лишат ЕНВД с 2021 года, несмотря на кризис
Невеста оседлала жениха на «Давай поженимся!» и смутила Гузееву
Невеста оседлала жениха на «Давай поженимся!» и смутила Гузееву
Росстат заявил о замедлении роста цен на гречку и рис
Росстат заявил о замедлении роста цен на гречку и рис
Китай начал угрожать США после «ошибочного поздравления» президенту Тайваня
Китай начал угрожать США после «ошибочного поздравления» президенту
Актриса Мария Кожевникова раскрыла свою версию появления коронавируса
Актриса Мария Кожевникова раскрыла свою версию появления коронавируса
Одному не под силу. Назван возможный посредник в "палестинском вопросе"
Одному не под силу. Назван возможный посредник в "палестинском
Лунный день сегодня 20 мая 2020 года
Лунный день сегодня 20 мая 2020 года

Топ на сегодня

Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента
По данным СМИ, вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести
По данным СМИ, вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести

Еще по теме

Ответ на головоломку? РФ может стать посредником в "палестинском вопросе"
Политолог прокомментировал выход Палестины из соглашений с Израилем
Одному не под силу. Назван возможный посредник в "палестинском вопросе"
Россия призвала в ООН перезапустить процесс ближневосточного урегулирования