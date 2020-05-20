Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной

Лидия Мартынова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с израильским коллегой Габи Ашкенази подтвердил готовность Москвы продолжать содействовать диалогу между Израилем и Палестиной вместе с другими участниками "ближневосточного квартета", говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли. На заседании СБ ООН в среду спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал партнеров по "квартету" оперативно подготовить предложение, которое помогло бы в решении палестино-израильского конфликта.